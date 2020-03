vor 38 Min.

Sie wollen hoch hinaus

Sofia Lenz und Vinzent Getz schaffen es bei der ersten Teilnahme an den deutschen Meisterschaften ins Finale

Von Elmar Knöchel

Einen beachtenswerten Erfolg haben Sofia Lenz (elf Jahre) und Vinzent Getz (zwölf Jahre) bei den deutschen Meisterschaften in den lateinamerikanischen Tänzen erreicht.

Der Einzug ins Finale und der daraus resultierende siebte Platz kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Ihre Trainerin, Tanja Kuschill von der Tanzgalerie in Königsbrunn, sagte: „Für ein Newcomer-Paar, wie es die beiden sind, ist es unglaublich schwer ins Finale zu kommen“.

Denn man müsse sich bei den Wertungsrichtern normalerweise erst einmal „einen Namen machen“. Die meisten Paare würden ihre erste Finalteilnahme erst beim dritten oder vierten Anlauf schaffen. Daher sei es mehr als ungewöhnlich, dass es die beiden jungen Königsbrunner bereits beim ersten Mal geschafft haben.

Worüber die international erfahrene und selbst als Wertungsrichterin tätige Tanja Kuschill trotzdem nicht verwundert ist. „Die beiden haben unheimlich viel Talent. Wenn sie so fleißig bei der Sache bleiben, haben sie eine große Zukunft vor sich.“

So viel Lob von der Trainerin ist natürlich Ansporn. Wenn man die beiden Nachwuchstänzer nach ihren Zielen fragt, braucht es keine Bedenkzeit: „Profitänzer, deutsche Meister, Weltmeister“. So stellt sich Vinzent Getz die weiteren Karriereschritte vor. Sofia Lenz stimmt zu. Allerdings sind sich Sportler und Trainerin einig, dass weder Schule noch Freunde zu kurz kommen dürfen. Denn in diesem Alter ist das wichtig.

Doch an Motivation mangele es beiden beileibe nicht, bestätigte Vinzents Vater. Da trifft es sich gut, dass beide unglaublich viel Spaß am Tanzen haben. „Ich habe viele Sportarten, darunter auch Fußball, ausprobiert. Aber Tanzen macht mir am meisten Spaß“, erklärte Vinzent.

Ab und zu würden zwar manche seiner Freunde die Augenbrauen hochziehen, wenn er sagt, dass er Tänzer ist. Aber die Mehrzahl findet es cool, so der Zwölfjährige. Spätestens wenn sie sehen, was die beiden da aufs Parkett zaubern, kann es auch kaum eine andere Meinung mehr geben.

Kurz vor den deutschen Meisterschaften gab es dann aber noch Probleme. Sofia wurde krank und konnte eine Woche lang nicht trainieren. Somit blieb Vinzent nichts anderes übrig, als das Training alleine durchzuziehen, während Sofia mit gehörigem Trainingsrückstand den Wettkampf antreten musste. Umso beachtlicher sei das Ergebnis, freute sich ihre Trainerin Tanja Kuschill. Am Ende des Gesprächs gab es noch einen sehr emotionalen Moment. Die beiden Nachwuchstänzer bedankten sich mit einem kleinen Geschenk für die viele Zeit und Arbeit, die ihre Trainerin in sie investiert hatte. Gerührt umarmte diese die beiden. „Sie sind inzwischen für mich wie eigene Kinder“, bekannte sie.

Wer Sofia und Vinzent einmal selbst tanzen sehen will, hat dazu beim Bayernpokal in der Königsbrunner Willi-Oppenländer-Halle am 24. Mai Gelegenheit. Ein weiteres Tanzevent der Tanzgalerie Kuschill ist der Blumenball mit dem Duo Grenzenlos. Dort können Interessierte selbst tanzen oder den Vorführungen der Schüler von Tanja Kuschill zusehen. Der Blumenball findet am 23. Mai im Trachtenheim Königsbrunn statt.

