07:03 Uhr

Siglinde Matysik bewahrt historische Schätze – und wird jetzt geehrt

Scherben gehören zu den Fundstücken, die Siglinde Matysik in dem verfüllten römischen Brunnen fand.

Siglinde Matysik wird für ihre Verdienste um das historische Erbe Königsbrunns mit der bayerischen Denkmalschutzmedaille geehrt. Dabei punktet sie mit Vielseitigkeit.

Eine große Ehre für viele Jahre ehrenamtlicher Arbeit wird Siglinde Matysik jetzt zuteil: Die Mitgründerin und -leiterin des Archäologischen Museums in Königsbrunn bekommt die bayerische Denkmalschutzmedaille verliehen. Bayerns Kunstminister Bernd Sibler und der Leiter des Landesamts für Denkmalpflege, Professor Mathias Pfeil, gaben am Montag in München die 26 Preisträger bekannt, die aus mehr als 100 Nominierten ausgewählt worden waren.

Siglinde Matysik engagiert sich seit mehr als 30 Jahren im Arbeitskreis für Vor- und Frühgeschichte des Landkreises. Los ging es mit einem Zufall: „1987 beobachtete sie in der Nähe ihrer Wohnstraße eine Ausgrabung. Der damalige Grabungsleiter Otto Schneider spannte sie gleich ein und lehrte sie später das nötige Handwerkszeug: Funde einmessen und bergen, Fundzettel ausstellen, das Grabungstagebuch führen und wissenschaftlich zeichnen“, heißt es in der Pressemitteilung des Landesamts für Denkmalpflege. Seitdem verbringt sie regelmäßig ihre Freizeit bei Ausgrabungen in der Region.

Matysik war an Ausgrabungen am Mithräum in Königsbrunn beteiligt

In Königsbrunn war sie an der Freilegung von Grabstellen aus der Glockenbecher- und der Hallstatt-Zeit beteiligt, die einen bedeutenden Teil der Ausstellung des Archäologischen Museums ausmachen, das sie gemeinsam mit Rainer Linke betreut. Außerdem half sie, das Mithräum und das Römerbad auf dem städtischen Friedhof freizulegen. Zudem gestaltete sie die Präsentation der römischen Kultstätte maßgeblich mit.

Überhaupt gehört das gestalterische Element zu den großen Stärken von Siglinde Matysik. Die Wände im Archäologischen Museum und im Mithräum zeugen davon: Sie hat die Wandgemälde gestaltet und gezeichnet, die die Ausstellungsstücke ergänzen und die Funde in einen Kontext setzen. Zudem beweist sie großes Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Funden: Zahlreiche Exponate aus dem Archäologischen Museum hat sie aus gefundenen, teils bis zu 5000 Jahre alten Scherben in akribischer Kleinarbeit wieder zusammengesetzt.

Bei der Stadt Königsbrunn freut man sich sehr für die Geehrte

Entsprechend groß ist die Freude im Königsbrunner Rathaus über die Würdigung für Matysiks Arbeit. „Ich habe selbst schon Führungen bei ihr mitgemacht. Sie ist sehr kompetent und hat über die Jahre sehr viel Hintergrundwissen angesammelt“, sagt Dritte Bürgermeisterin Ursula Jung, die momentan im Rathaus die Geschäfte führt. Man freue sich, dass das vielseitige ehrenamtliche Engagement nun so bedeutend gewürdigt werde. Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek hebt Siglinde Matysiks Vielseitigkeit hervor: „Sie ist nicht nur bei Ausgrabungen dabei, sondern gestaltet auch die Ausstellung und vermittelt ihr Wissen bei den Führungen. Und all das macht sie nicht nur qualitativ hochwertig, sondern auch schon seit sehr vielen Jahren.“

Gemeinsam mit Rainer Linke hat Siglinde Matysik alles dokumentiert. Bild: Marion Kehlenbach (Archivbild)

Wann genau die Medaille verliehen wird, steht noch nicht fest. Die feierliche Verleihung, die sonst in der Alten Münze in München stattfindet, wurde in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Stattdessen bekommen die Preisträger einzeln Besuch von Minister Sibler und von Professor Pfeil, die die Medaillen dann im kleinen Kreis überreichen.

Kunstminister Bernd Sibler dankte den Preisträgern für ihr Engagement: „Sie scheuen keine Anstrengungen und Mühe, um die Schönheit und Einzigartigkeit unserer Baudenkmäler wieder hervortreten zu lassen. Sie helfen mit, dass unser kulturelles Erbe erhalten und lebendig bleibt.“ Und Professor Pfeil lobte: „Allen Trägerinnen und Trägern der Denkmalschutzmedaille gemeinsam ist ihr überragendes Engagement für den Denkmalschutz. Ihr sensibler Umgang mit den Zeugnissen der Vergangenheit ist vorbildlich.“ Mit Dominikus Schnitzer aus Ustersbach und William Geddes Farquhar aus Westendorf gibt es noch zwei weitere Preisträger aus dem Landkreis. (adi/AZ)

