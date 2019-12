Silvester: Tipps zum Anstoßen und gegen den Kater

Plus An Silvester geht der Trend weg vom Schaumwein, sagt PM-Chef Stefan Egger und nennt Alternativen. Ein Arzt verrät seinen „Geheimtipp“ gegen Kater.

Pünktlich um null Uhr klirren an Silvester die Gläser und läuten das nächste Jahr ein. Auch wer sonst keinen Alkohol trinkt, nippt meist ein wenig am Sekt – und wer gerne Prozente in seinen Getränken hat, trinkt an Silvester oft noch ein bisschen mehr als sonst. Die Rechnung kommt am nächsten Morgen und heißt im Volksmund: Kater.

Dagegen gibt es zahlreiche Geheimtipps und Hausmittelchen, doch vor den Folgen zuerst zur Ursache – dem Alkohol an Silvester. Der ist üblicherweise ein Sekt, sagt Delia Coroiu, Inhaberin des im November neu eröffneten Ristorante Dante in Königsbrunn. „Aber unsere Gäste stoßen im Laufe des Abends auch gerne mit den klassischen Trendgetränken wie Hugo oder Spritz an.“ Auch Maracuja-Spritz und andere Varianten der bekannten Getränke werden gerne bestellt. „Aber wir gehen immer auf die Klassiker, die finden den größten Anklang.“ Ob und mit was Coroiu selbst um Mitternacht anstoßen wird, weiß sie noch nicht: „Vergangenes Jahr habe ich es nach der Arbeit gerade zwei Minuten vor Mitternacht zum Feuerwerk geschafft.“

Inzwischen gibt es viele Alternativen zu Champagner und Prosecco an Silvester

PM-Chef Stefan Egger berichtet ebenfalls, dass es immer mehr Ausnahmen von den klassischen Silvestergetränken gibt: „Natürlich schenken wir viel Champagner und Prosecco aus. Aber die Schaumweine sind inzwischen weniger gefragt.“ Angesagt seien derzeit besonders Gin Tonic und Lille Wild Berry, sie würden auch am letzten Tag des Jahres gern getrunken. Und Wodka Red Bull sei nach wie vor das meistverkaufte Getränk, gefolgt vom Tequila-Bier Desperados.

Um Mitternacht stießen viele seiner Gäste auch gerne mit Shots an wie etwa einem Zimt-Tequila, berichtet Egger. Der sei übrigens nicht nur sehr beliebt, sondern offenbar auch ein Geheimtipp aus der Region: „Im Gespräch mit anderen Discobetreibern aus Deutschland habe ich festgestellt, dass sie noch nie vom Zimt-Tequila gehört haben.“

Nicht alle beginnen das neue Jahr mit Alkohol

Doch was trinken diejenigen an Silvester, die keinen Alkohol mögen oder später noch Auto fahren müssen? Für das Anstoßen beim Jahreswechsel hat Egger keinen heißen Tipp. „Aber alkoholfreies Bier geht bei uns sehr gut, und viele Fahrer trinken gerne Eistee. Auch Cola ist nach wie vor beliebt, aber nicht-alkoholische Getränke speziell für Silvester haben wir keine.“

Wer mit Eistee und Cola das neue Jahr begrüßt, wird dafür mit Sicherheit davon verschont, was einigen Alkoholtrinkern blüht: der Kater am nächsten Morgen. Zu viel Promille sorgen für Kopfweh und schlechte Laune gleich am ersten Tag des neuen Jahres. Wer sich am Vorabend zu sehr gehen ließ, sucht dann nach einem Trick, wie er sein Leiden möglichst schnell wieder loswird. Ein Freund hat doch mal von Pfefferminzöl erzählt, das, auf die Stirn gerieben, die Gedanken wieder klar werden lässt. Und bestimmte Getränke sollen auch helfen, vielleicht mal das mit dem Konter-Bier probieren? Und dazu noch ein Katerfrühstück, aber mit was eigentlich? Dr. Peter Wörle, Arzt in der Gemeinschaftspraxis in der Bischof-Ulrich-Straße in Bobingen, hält von alledem wenig.

Gegen Kater hilft am besten: weniger Alkohol trinken

Nach seinem Geheimtipp gegen Kater gefragt, lacht er und sagt: „Am besten trinkt man gar nicht so viel Alkohol, dass es zum Kater kommt.“ Wer allerdings am nächsten Morgen feststelle, dass er das nicht beherzigt hat, der solle viel trinken – aber natürlich auf keinen Fall Alkoholisches. Und sich ein wenig Ruhe gönnen. Der Körper müsse sich erholen, das dauere seine Zeit. Bei starkem Kopfweh könne selbstverständlich eine Kopfschmerztablette Linderung verschaffen und auch gegen starke Übelkeit gebe es Medikamente. Wörle selbst sei aber noch auf kein einziges Hausmittel gestoßen, das den Kater verschwinden lässt.