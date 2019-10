31.10.2019

Sing und Sang mit Saitenklang

Volksliedersingen in Großaitingen

Von Hieronymus Schneider

Zweimal im Jahr lädt der Wertachauer Saitenklang zum Volksliedersingen für Jedermann ein. Alle sangesfreudigen Menschen sind willkommen, um beim gemeinsamen Singen altbekannter Lieder in Erinnerungen zu schwelgen. Auch diesmal war der große Saal im Gnadentalstüberl voll besetzt, als die Vorsängerin und Gitarristin Anni Swoboda das Konzert zur Kirchweihzeit eröffnete.

Nach dem Motto „Wo man singt, da lass Dich ruhig nieder“, finden diese Abende zum gemeinsamen Singen großen Anklang. In den ausgeteilten Liederheften auf den Tischen ist eine Sammlung alter Volkslieder und Schlager enthalten, bei denen den Sängern das Herz aufgeht. So wird beim Klassiker „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ die Liebesbeziehung wieder aufgefrischt oder bei Liedern wie „Tief im Böhmerwald“ oder „An der Nordsee“ an die alte Heimat oder an Urlaubserlebnisse gedacht.

Zwischen den gemeinsam gesungenen Liedern lassen die fünf Damen des Wertachauer Saitenklangs auch ihre Instrumentalkünste aufleuchten. Uschi Siegmund und Christl Seyrer am Hackbrett, Uschi Ludl mit ihrem Akkordeon und die professionelle Geigerin Xin Schön ergänzen die Sängerin Anni Swoboda mit ihrer Gitarre vortrefflich. Ihr Repertoire reicht von „Spanish Eyes“ über „I Have a Dream“ und „Griechischer Wein“ bis zu „Die kleine Kneipe“. Anni Swoboda ist auch eine meisterhafte Geschichten- und Witzeerzählerin.

Beim Finale des stimmungsvollen Abends sangen alle aus voller Brust das „Sierra Madre“ beim Lichterzauber mit. Aber ohne Zugaben kamen die fünf Musikerinnen natürlich nicht aus dem Saal. Erst nach der ultimativen Aufforderung „Muß i denn zum Städtele hinaus“ klang der Wertachauer Saitenklang unter großem Beifall aus.

