Singoldsand: Ein Tag nur für Kinder und Familien

Das erfolgreiche Schwabmünchner Festival wird um einen Tag verlängert. Die Preise für die Tickets steigen.

Von Carmen Janzen

Das Schwabmünchner Singoldsand Festival ist zum Markenzeichen der Stadt geworden. Aus einer anfänglichen Strandparty wurde das erfolgreichste Jugendprojekt in Schwabmünchen. Heuer geht es ins achte Jahr. Und es gibt eine Neuerung: Das Festival wird um einen Tag auf drei Tage verlängert und beginnt in diesem Jahr bereits am Donnerstag. Dieser zusätzliche Tag ist nur für Kinder und Familien reserviert und nennt sich „Singoldsandkasten“, wie Stadtrat Patrick Jung auf der Sitzung am Dienstagabend im Rathaus berichtete.

Das Fest steigt heuer von 24. bis 26. August. Und los geht es direkt mit dem Kindertag. Im Singoldsandkasten gibt es viel zu entdecken, Zauberkünstler, einen Zirkus und eine Schatzsuche, nannte Jung als Beispiel. Der Kreisjugendring betreut die neue Aktion und bietet unter anderem Kinderschminken, Bastelangebote, Stelzenlaufen, ein Märchenzelt und eine Hüpfburg. Auch für kindgerechte Musik auf der Bühne ist bereits gesorgt. Beginn ist um 14 Uhr, definitives Ende um 21 Uhr, damit die Anwohner nachts nicht beschallt werden. Der Eintritt für den Kindertag kostet 2,50 Euro für Kinder bis 13 Jahre und zehn Euro für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre.

Tagesticket für Singoldsand Festival kostet dieses Jahr 18 Euro

Beim Eintritt für die anderen beiden Festivaltage gibt es ebenfalls heuer eine Neuerung: Er wird teurer. Das Wochenendticket steigt um drei auf 30 Euro und das Tagesticket von 16 auf 18 Euro. Welche Bands beim Singoldsand Festival heuer auftreten, wird bis Ende des Monats bekannt gegeben.

Stadtrat Konstantin Wamser gab einen Rückblick in Zahlen auf das Singoldsand Festival 2017: So besuchten 8000 Gäste das Festival, 200 Ehrenamtliche waren im Einsatz, 23 Bands spielten auf, acht Vereine waren mit an Bord, 500 Campinggäste übernachteten, mehr als 30 Unternehmen haben gespendet und es gab null Polizeieinsätze.

Karten für das Festival gibt es in allen Jugendzentren des Kreisjugendring Augsburg-Land, bei Radio Schwabmünchen, in den Filialen der Bäckerei Müller in Schwabmünchen und Langerringen, in der Buchhandlung Schmid und der Raiffeisenbank Schwabmünchen.

