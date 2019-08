vor 22 Min.

Singoldsand: Von Beats bis Brass

Das Singoldsand kann seit Jahren, was ein gutes Festival können muss: Es bringt gute Bands auf die Bühne und setzt sie in Szene, hier Fil Bo Riva. Doch damit geben sich die Organisatoren nicht zufrieden. Auch das Ambiente muss stimmen, finden sie, und verwenden viel Zeit und Mühe auf Dekorationen.

Viele unterschiedliche Stilrichtungen gibt es auf den beiden Singoldsand-Bühnen zu hören. Unsere Tipps für das Festival-Wochenende.

Von Christian Kruppe

Wie klingt das Singoldsand-Festival? So einfach die Frage ist, so schwer ist die Antwort. Denn anders als bei vielen Festivals, wo die Musikfarbe vorgegeben ist - nur mal Wacken als Beispiel - ist das Musikangebot auf dem Singoldsand genauso kunterbunt wie das Gelände. 26 Künstler geben sich auf zwei Bühnen die Klinke in die Hand. Hier stellen wir nur ein paar interessante Künstler vor. Gleich zum Auftakt am Freitag wird es regional. Eulenspiegel aus Augsburg bringen drei Dinge mit, die für ein gutes Konzert unabdingbar sind: Rhythmus, Sonne und einen mächtigen Bläsersatz. Am Ende ergibt es einen interessanten Mix aus Hiphop, Soul und Ska. Für die, die das oben erwähnte Wacken verpasst haben, gibt es einen Trost: Gerockt wird auch auf dem Singoldsand. Am Freitag auf der Seebühne sorgen The Loranes für die harten Riffs.

Rapper Umse steht seit Jahren auf der Wunschliste der Crew des Singoldsand-Festivals

Am Abend lohnt der Wechsel zur großen Strandbühne. Denn da legt Umse los. Der Rapper ist seit vielen Jahren auf der Wunschliste der Festival-Crew. Das muss was heißen. Dem Hiphop-Stern folgen dann die Sternschnuppen. Genauer gesagt, Die Leoniden. Die gelten als die energetischste und sympathischste Liveband des Landes und bieten Indie-Rock vom Feinsten.

Aber auch der Samstag braucht sich nicht zu verstecken. Schon der Auftakt wird spannend. Auf der Seebühne eröffnet die Brazzeria Brass Band den zweiten Festivaltag. Die Jungs aus der Region geben mit neun Bläsern und zwei Trommlern den Takt vor. Gegen Abend kommt das Sommerfeeling auf die große Strandbühne, denn das hat Impala Ray im Gepäck.

Genau die richtige Musik, um mit einem Bier (oder Spezi) in der Hand barfuß im Sand die Seele in der Abendsonne baumeln zu lassen. Danach geht es zurück zur Seebühne. Der große Mann dort heißt Dagobert und kommt aus der Schweiz. Sein Musikstil? Faszinierend. Irgendwo zwischen Leonard Cohen und den Flippers. Nach dem Ausflug in die Schweiz geht es zurück an den Strand - oder auch die Küste. Denn auf der Bühne stehen elf Jungs aus Hamburg. Mit Blas- und Schlaginstrumenten. Was die dann da machen? Techno! Geht das? Ja und wie! Viel Spaß!

