Skaterplatz in Schwabmünchen wird aufgewertet

Rund um den Skaterplatz auf dem TSV-Gelände sieht es wild aus. Aber das soll sich ändern. Erste Planungen laufen bereits, unter anderem für weitere Parkplätze.

Abgesägte Äste, kaputte Verkehrsschilder, verschmierte Rampen: So präsentiert sich derzeit der Skaterplatz auf dem TSV-Gelände in Schwabmünchen an der Riedstraße. Schön sieht anders aus. Dennoch ist der bei Jugendlichen sehr beliebt.

Über den aktuellen Zustand der Anlage hat sich kürzlich auch Michael Franzock beim Vorsitzenden des TSV, Reinhold Weiher, beschwert: "Wir, die Mitglieder des örtlichen Tennisvereins TSV Schwabmünchen, werden schon seit mehreren Wochen bei der Zufahrt zu unseren Tennisanlagen, mit unschönen Anblicken konfrontiert. Der Kahlschlag an der Hecke im Bereich der Parkplätze hat offenbar einige Hinterlassenschaften zurückgelassen, die sich jetzt im Bereich der Skateranlage befinden. Hierbei handelt es sich um altes Gehölz, vermischt mit verrosteten, scharfkantigen Zaunresten der ehemaligen Zaunanlage. Das wertet die ohnehin sehr unschöne und langweilige Skateranlage nicht gerade auf, zumal hier eine hohe Verletzungsgefahr für alle Nutzer besteht."

65.000 Euro stehen für den Skaterplatz in Schwabmünchen im Haushalt

Weiher versprach daraufhin, sich der Sache anzunehmen: "Um die Sträucher und die Zäune kümmere ich mich. Die Sachen werden zeitnah entfernt." Außerdem gab er bekannt, dass die Stadt Schwabmünchen den Skaterplatz und das Gelände komplett in diesem Jahr neu herrichten wolle. "Die Skateanlage wird in neuem Glanz erscheinen. An der Stelle, wo die Hecke entfernt wurde, werden wir weitere Parkplätze erstellen", schreibt Weiher in seiner Antwort.

Auf Anfrage bestätigte Bürgermeister Lorenz Müller, dass der Skaterplatz erneuert werden solle. Erste Planungen in Zusammenarbeit mit dem Jugendbeirat laufen bereits. Detail stehen allerdings noch nicht fest. Im Haushalt der Stadt sind aber immerhin 65.000 Euro für den Platz reserviert. Kommende Woche soll ein weiteres Treffen mit Vertretern der Stadt, dem Planungsbüro und dem Jugendbeirat stattfinden.

