vor 18 Min.

Skiclub feiert ein halbes Jahrhundert Sport

Der Königsbrunner Verein ehrt zur 50-Jahr-Feier seine Gründungsmitglieder

Rund 200 Mitglieder des Königsbrunner Skiclubs haben das 50-jährige Bestehen ihres Vereins gebührend gefeiert. Zur Unterhaltung spielte die fast nur aus Mitgliedern des Skiclubs bestehende M-Street-Band, die den Feiernden mit ihren rockigen Liedern gehörig einheizte und für eine tolle Stimmung sorgte.

Lobende Worte zu 50 Jahren Vereinsgeschehen fanden die Ehrengäste Bürgermeister Franz Feigl, stellvertretende Bezirksvorsitzende des BLSV Loni Becht und stellvertretende Landrätin Anni Fries in ihren Ansprachen. Alle drei dankten dem Verein für sein Engagement und überreichten großzügige Spenden-Schecks zur Verwendung für die Jugendarbeit. Bürgermeister Feigl hatte auch eine neue Fahne mitgebracht, die die bereits von Wind und Wetter mitgenommene alte Fahne am Vereinsheim ersetzen soll.

Einen mit Anekdoten geschmückten Abriss über das Vereinsleben in den vergangenen 50 Jahren gaben Vorsitzender Reinhard Rausch und Moderator Klaus Weiberg. Offensichtlich konnten sich dabei viele Vereinsmitglieder an gemeinsame Erlebnisse und prägende Ereignisse sowohl in sportlicher wie auch in geselliger Hinsicht schmunzelnd erinnern und mit Freunden teilen.

Nach dem Verkauf der Lose der von Karin Rausch organisierten Tombola – mit Spenden vieler Sponsoren aus verschiedenen Skigebieten, Königsbrunner Geschäften und Skiclub-Unterstützern – fand ein regelrechter Run auf die Preisausgabe statt. Kein Wunder, denn schließlich bestand der lukrative Hauptgewinn aus einem Skiwochenende für zwei Personen mit dem Skiclub Königsbrunn an den Kronplatz.

Eines der wichtigsten Ereignisse des Abends war jedoch die Ehrung der anwesenden sechs Gründungsmitglieder – von ehemals 23 gleichgesinnten Hobby-Skifahrern, die den Verein vor 50 Jahren aus der Taufe gehoben und damit den Grundstein gelegt hatten. Persönlich geehrt wurden: Fritz Schön, Wilhelm Haggenmüller, Heinz Buchberger, Manfred Gagstetter, Erwin Bachmann und Georg Feeß. Albert Baumgartl, ebenfalls Gründungsmitglied, konnte leider nicht anwesend sein. Nach der Ehrung genossen die Mitglieder ihr Jubiläumsfest bei fetziger Musik, sodass allen die Feier noch lange in Erinnerung bleiben wird. (AZ)

