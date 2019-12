30.12.2019

Skurrilitäten des Alltags

Stephan Zinner liest in Schwabmünchen

Eigentlich macht man als Buchhändler kurz vor Weihnachten, auf dem Höhepunkt des vorweihnachtlichen Endspurts, keine Veranstaltung mehr. „Aber wenn man dann keinen Geringeren als Stephan Zinner für einen seiner doch eher seltenen ,kleinen‘ Lesetermine in die Wohnzimmer-Buchhandlung bekommen kann, kann und darf man einfach nicht Nein sagen“, meint Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid. Und was hätte man da verpasst!

Extrem witzig, schlagfertig, böse, schlitzohrig, dabei aber immer total sympathisch und auch noch musikalisch bestens aufgelegt, präsentierte sich das Multitalent, das nicht nur Kabarettist, Schauspieler und Musiker ist, sondern eben auch Autor. Das Publikum war begeistert. In den Geschichten aus den Bänden „Flugmango“ und „Die Badewanne des Todes“ geht es oft um Alltagsbeobachtungen, die Skurrilitäten des täglichen Lebens, persiflierte Auswüchse unserer Gesellschaft sowie auch selbstironisch um das Familienleben im Hause Zinner. Manchmal wurde man nachdenklich, meistens aber blieb kein Auge trocken. Das lag an der Präsentation der Texte, die nicht nur gelesen, sondern – wie von einem gelernten Schauspieler nicht anders zu erwarten – inszeniert wurden, in Mimik und Gestik. Allein die Ein- und Überleitungen waren schon grandios. Dazu kamen dann noch thematisch anschließende Songs, mal im Reggae-Gewand, dann wieder bluesig oder jazzig, mit grooviger Gitarre gespielt und kraftvoll erdiger Stimme gesungen. Da merkte man dem Allroundtalent sofort die Leidenschaft für Musik an. Dass am Ende der Andrang am Büchertisch beachtlich war, ist nicht weiter verwunderlich. (SZ)

