22.12.2018

So feiern wir Heiligabend

Wann wird der Christbaum aufgestellt? Was gibt es zu Essen? Und was darf auf gar keinen Fall fehlen? Wir Redakteure verraten Ihnen, was bei uns am 24. Dezember Tradition ist und was sich im Laufe der Zeit geändert hat

Heiligabend ist zwar kein gesetzlicher Feiertag, doch markiert er für viele Familien den Höhepunkt der Weihnachtszeit – denn an diesem Tag werden unter anderem die Geschenke verteilt. In vielen Familien folgt der 24. Dezember einer festen Tradition – beispielsweise dem Schmücken der Wohnung mit einem Tannenbaum und einer Krippe, dem Besuch der Kinderchristmette am späten Nachmittag oder der Christmette am späten Abend. Es folgen häufig die Bescherung, das Weihnachtsessen, das gemeinsame Singen und Musizieren und das gemütliche Beisammensein im Kreis der Familie. Doch wie feiern die Redakteure in der Schwabmünchner Redaktion? Welche Tradition ist dort fester Bestandteil und was ist vielleicht dieses Jahr alles neu?

Die beliebtesten Heiligabend-Essen in Deutschland sind bekanntlich Kartoffelsalat und Würstchen, Ente, Raclette, Fondue oder Schweinebraten. All das gab es bei uns am 24. Dezember noch nie – die deftigen Speisen gibt es erst ein oder zwei Tage später. Bei meinen Eltern sind auf dem Tisch stattdessen Teller mit Lachs, Thunfisch, Spargel, Schinken, Tomaten, verschiedenste Käsesorten, Fleischsalat und vieles mehr aufgebaut; dazu gibt es mehrere Baguettes. Diese ausgiebige Brotzeit gibt es an keinem anderen Tag, deshalb ist sie trotz der Schlichtheit für mich etwas Besonderes. Die Geschenke werden nach dem Essen ausgepackt, auf Gesangseinlagen wird – zur Freude der Nachbarn – verzichtet. Bei launigen Gesprächen endet der Abend erst viele Stunden später. An diesem Tag übernachte ich trotz der eigenen Wohnung immer noch bei meinen Eltern. Es gibt aber auch Dinge, die sich im Laufe der Zeit geändert haben. Während ich als kleiner Bub den Weihnachtsbaum am Mittag zusammen mit meinem Bruder und meinen Eltern geschmückt habe, gehe ich inzwischen mit Freunden ein letztes Mal auf den Augsburger Christkindlesmarkt. Bei einer letzten Tasse Glühwein und einer letzten Bratwurstsemmel wird die Weihnachtsmarktzeit beendet.

Zum Weihnachtsfest gehören feste Rituale, dennoch hat sich der Ablauf des Tages mit den Jahren gewandelt. Früher ging es vor allem darum, den Kindern den Zauber und die Botschaft des Festes zu vermitteln. Und natürlich darum, die Geschenke eine Überraschung werden zu lassen. Bekannte holten die Kleinen am Nachmittag ab, um sie mit einem Ausflug abzulenken. Der Augsburger Zoo war einige Jahre ein beliebtes Ziel. In der Zwischenzeit wurde daheim der Christbaum geschmückt, mit Spielzeugpaketen umgeben und danach das Wohnzimmer verdunkelt. Wenn die Kinder heimkamen, hieß es, das Christkind habe das Wohnzimmer abgesperrt und erst nach dem Waschen und Umziehen klingelte ein Glöckchen zur Bescherung. Das Festessen war später Nebensache und fiel kurz aus, vielmehr galt es, die Geschenke zu testen. Heute kommen die Kinder schon gegen Mittag zu Besuch. Den Baum schmücken alle zusammen, was zu einer bunten Mischung an Stilrichtung führen kann. Auch gekocht wird gemeinsam und dann lange gegessen. Dabei entscheidet sich, wer die anderen überreden kann, mit zur späten Christmette aufzubrechen. Das bleibt auch heuer die große Überraschung.

Die Weihnachtsfeiertage sind bei uns normalerweise sehr ruhig. Meine Frau und ich feiern im engsten Kreis mit den beiden Kindern – es war immer eher die Zeit, nach dem vorweihnachtlichen Trubel mal Luft zu holen. Denn unsere Familie kommt aus dem Rheinland, und weder wir noch unsere Eltern und Geschwister machten sich in den letzten Jahren auf den 600 Kilometer langen Weg.

Diesmal ist es anders: Mein Sohn ist nach Köln gefahren, um seine Oma abzuholen, die über die Feiertage zu uns kommt. Doch die Rituale bleiben: Weißwurstfrühstück im Gasthaus mit alten Freunden, danach den Baum schmücken und, wenn das Wetter mitspielt, noch ein Spaziergang, bevor die Bescherung beginnt. Anschließend gibt es ein langes und gemütliches Essen, wobei meine erwachsenen Söhne schon angekündigt haben, dass sie am späten Abend noch mit ihren Freunden weggehen wollen. Und am zweiten Weihnachtstag kommt mein Schwager mit seiner Familie aus Köln. Die machen einen Tag Station bei uns, bevor es weiter in den Skiurlaub geht. Es wird also etwas mehr Trubel herrschen als die letzten Jahre.

Heiligabend fand früher traditionell bei den Eltern statt. Seit ich aber Kinder habe, lud ich alle stets zu mir nach Hause ein. Ist einfach besser, wenn man ein Kleinkind irgendwann ins heimische Bett legen kann. Heuer wird zum ersten Mal zusammen mit der ganzen Familie bei meinem Bruder gefeiert. Warum? Raten Sie mal. Richtig, er hat jetzt auch Kinder. Gleich die doppelte Portion: Zwillinge. Meine Tochter ist mittlerweile alt genug, um abends lange durchzuhalten und für den Kleinen nehme ich ein Reisebett mit. Ich freue mich: Nichts einkaufen, nichts vorbereiten – das wird ein entspannter Abend. Ansonsten freue ich mich auf die gute alte Tradition, die auch bei meinem Bruder und meiner Schwägerin fortgeführt wird. Wir essen Raclette, anschließend wird eine Weihnachtsgeschichte gelesen und dann gibt es Bescherung. Einziger Wermutstropfen: Unser Christbaum zu Hause kommt mir heuer etwas nutzlos vor, wenn an Heiligabend keine Geschenke drunter liegen. Wozu haben wir überhaupt einen gekauft? Aber vielleicht kommen ja ein paar Nachbarn zum Loben. Auch so eine nette Tradition auf dem Dorf.

Unser drei Monate altes Kind interessiert sich noch nicht für Geschenke und Festlichkeiten. Hauptsache, es gibt Milch. Für uns als Eltern wird das erste Weihnachten mit unserer Kleinen aber sicher spannend: Wie reagiert sie wohl auf den Weihnachtsbaum? Der leuchtende Stern, der im Fenster hängt, ist bisher schon eine echte Attraktion, die intensiv betrachtet wird. Neu ist die Feier-Örtlichkeit: Erstmals kommt der Königsbrunner Teil der Familie zu uns am Heiligen Abend.

Traditionell wird vor dem Essen immer diskutiert, ob die Geschenke nun vor oder nach dem Raclette ausgepackt werden. Wer in den Vorjahren gewonnen hat, habe ich vergessen. Nach dem Essen ging es bisher eigentlich immer in die Christmette. Das klappt mit der Kleinen in diesem Jahr aber nicht. Sie schläft zwar herausragend gut zu Orgelklängen, um diese Uhrzeit wollen wir unser Glück jedoch nicht versuchen. Aber in der Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn gibt es ja reichlich Auswahl an Messen zu kinderverträglichen Zeiten.

Unsere Familienrunde zu Weihnachten ist dieses Jahr um ein Mitglied reicher: Mein Neffe Raphael wurde 2018 geboren und erlebt nun sein erstes Weihnachtsfest. Darauf freue ich mich besonders. Ansonsten rechne ich mit den altgewohnten, sehr schönen und schrulligen Ritualen, wenn wir im Haus meiner Eltern Weihnachten feiern: Am 24. Dezember wird frühmorgens unter Ächzen und Stöhnen der Christbaum errichtet, der am Ende doch wieder etwas schief gewachsen scheint – oder über zwei, drei krumme Spitzen zu viel verfügt. Ich dekoriere den Baum mit Sternen, Kugeln und Figürchen, im Hintergrund klingt dazu bunt gemischte Weihnachtsmusik, von Bach bis Jazz. Mein Vater bereitet ein Festtagsmenü zu, Mutter setzt den Glühwein auf.

Vor der Bescherung gibt es jedes Jahr Hausmusik bei Lintners: Mein Vater spielt Klarinette, mein Bruder Posaune, ich Horn – und Mutter applaudiert. Bald darauf werden reihum die Geschenke verteilt, ausgepackt und bestaunt. Zu später Stunde, wenn Ruhe einkehrt zwischen Geschenken, Schachteln und buntem Papier, wenn der Ofen gemütlich knistert, dann sind sich alle einig: Das Christkind hat es wieder einmal sehr gut mit uns gemeint.

Themen Folgen