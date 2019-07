vor 47 Min.

So feiert die AWO ihren 100. Geburtstag

Die schwäbische Arbeiterwohlfahrt feiert in Königsbrunn ihren 100. Geburtstag. Was dort so alles geboten war.

Von Andrea Collisi

Der Garten des AWO-Seniorenheims in Königsbrunn hat sich zum Festgelände für die Hundertjahrfeier der AWO Schwaben verwandelt. Mittendrin ein großes Festzelt der Kategorie Premium plus, mit einer extra inklusionsgerecht gebauten Holzrampe mit Umlauf und Absenkung. Im Innern des Zeltes war roter Teppich verlegt, die runden Tische waren hübsch geschmückt und die Sitze gepolstert. Außen um das Zelt standen Pavillons und eine Bühne für die Tanzdarbietungen der Tanzgalerie Tanja Kuschill.

Am Tag des Ehrenamtes waren aus ganz Schwaben mehrere hundert Menschen gekommen, um das Jubiläum zu feiern.

Leckeres Essen gab es in dreierlei Auswahl, das ergänzende Kuchenbuffet und vor allem die begehrte „Beppos Eiskutsche“ aus Füssen sorgte für große Zufriedenheit. Zu hören gab es den gesamten Nachmittag über die entsprechend zum Stil der 20er Jahre ausgerichtete musikalische Unterhaltung durch die über die Region hinaus bekannte Formation „Café Arrabbiata“.

Gäste mit dem Leierkasten eingestimmt

Zuvor hatte Günther Meyer mit seinem Leierkasten die Gäste passend eingestimmt. Eine Ausstellung sowie einen Film konnte man im Foyer des Seniorenheims betrachten.

Volle Zufriedenheit und Fröhlichkeit herrschte also nicht nur beim Vorsitzenden des Präsidium- und Verwaltungsrats Schwabens, Dr. Heinz Münzenrieder, sondern auch bei der Organisatorin Daniela Ziegler und den Hauptamtlichen aus dem Vorstand wie Wolfgang Mayr-Schwarzenbach sowie prominenten Gästen, unter anderem die Landeschefin der Vorarlberger Volkshilfe, Annegret Senn. Aus dem bayerischen Landesvorstand waren neben dem Vorsitzenden Professor Thomas Beyer auch der Geschäftsführer Wolfgang Schindele sowie Wolfgang Kolenda gekommen.

Beyer führte in seiner Rede nochmals aus, dass die Bewegung, die sich vor hundert Jahren aus der Selbsthilfe der Arbeiterschaft entstand, heute eine nicht wegzudenkende Wohlfahrtspflege in Verantwortung für die Gesellschaft sei – was sich ja auch in vielen Kindertagesstätten, Kliniken und Heimen ausdrücke.

Heinz Münzenrieder hatte zuvor mit eindrucksvollen Zahlen das Engagement belegt: bei 10 000 Mitgliedern, 13 Kreisverbänden, 100 Ortsvereinen seien 3000 Ehrenamtlich außergewöhnlich aktiv.

100 Jahre AWO: Redner loben Engagement

Aus dem Bezirkstag war Wolfgang Bähnert da. Neben dem Königsbrunner Bürgermeister Franz Feigl sprachen der SPD-Landtagsabgeordnete Harald Güller, der stellvertretende Bezirkstagspräsident Alfons Weber alle mehr als nur Grußworte. Sie betonten die große Bedeutung der Solidarität gerade auch in der heutigen Zeit.

Franz Feigl äußerte große Freude dahingehend, dass der Bezirk Schwaben in der Brunnenstadt das Jubiläum begehe. Er erwähnte, dass man vor zwei Jahren einstimmig im Stadtrat einen Marie-Juchacz-Weg ausgewiesen habe, der die drei Institutionen vor Ort, Seniorenheim, die Kindertagesstätte „Rappelkiste“ und die Freizeitstätte des Ortsvereins, miteinander verbinde. Juchacz war im Jahr 1919 die Gründerin der AWO. Wie er, führte später auch Alfons Weber die enorme Bedeutung des Ehrenamtes als „gelebte Solidarität des funktionierenden Gemeinwesens, zur wirtschaftlichen Prosperität und zum Erhalt des sozialen Friedens“ aus. Dass man nicht genug aufpassen könne auf den sozialen Frieden und die demokratische Zivilgesellschaft war Harald Güller mit Hinweis auf das aktuelle Vorkommnis im Bayerischen Landtag bei der Gedenkstunde anlässlich des Mordes an Walter Lübcke in seiner Rede wichtig.

Ein Höhepunkt war die Verleihung des Schwaben-Engagements-Preises. Diese seit zehn Jahren ausgelobte Ehrung erhielten die ehrenamtlichen Mitglieder für langjähriges Engagement oder einzelne Projekte. Den Hauptpreis teilten sich Kristina Kolb-Djoka vom Ortsverein Aichach für das überragendes Engagement zugunsten einer gesicherten Geburtshilfe Vorort, nachdem die Geburtsstation in der Klinik geschlossen hatte, sowie Andreas Götzinger, der sich nicht nur für die Kindererholung im Kreis Krumbach einsetzt, sondern auch für die Jugend das Young-Beats-Festival organisiert.

Geehrte der AWO Schwaben

Kristina Kolb-Djoka mit ihrem AWO-OV Aichach für den großen Einsatz und das Engagement für die Geburtshilfe durch Hebammen nach Schließen der Geburtststation im Krankenhaus

Andreas und Susanne Götzinger für das besondere Engagement in der Kindererholung im Kreisvorstand Krumbach sowie Organisator des Young Beats Festival

Renate Biehl (Marktoberndorf)

Herta Hurler (Diedorf)

Andreas Hornung (Lechfeld Gemeinden)

Brigitte Kramer (St. Mang)

Beate und Rolf Kraft (Königsbrunn)

Margot Linkenheil (St. Mang)

Christa Schestak (Gessertshausen)

Armin Schmid (Langweid)

Peter Ullmann (Augsburg)

Projektgruppe des AWO Kinderhort (Füssen)

Kids Club, Eva Blum (Altenstadt) (anco)

