vor 16 Min.

So fördert die Stadt Königsbrunn den Fairen Handel

Plus Bei den Aktionen zur "Fairen Woche" freut sich das Team des Königsbrunner Weltladens über viele Besucher. Was der Stadt noch zum Zertifikat fehlt.

Von Andrea Collisi

Seit 15 Jahren gibt es im Rahmen der "Fairen Woche" Aktionen zum fairen Handel. Diese stand diese Jahr unter dem Motto „Fair statt mehr - fair handeln für ein gutes Leben“. Auch in Königsbrunn machte der Weltladen auf die Intention des Fairen Handels als Partnerschaft für einen gerechten und transparenten Umgang mit den Produzenten in den ärmeren Ländern der Welt aufmerksam. Diese Idee und die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden auch in den Gesprächen an den beiden Infoständen des Weltladens und der Steuerungsgruppe „Königsbrunn will Fairtrade-Stadt werden“ diskutiert.

Für die Zertifizierung fehlt ein Gastronom, der auf Fairtrade-Kaffee setzt

Für die Steuerungsgruppe berichteten die Dritte Bürgermeisterin Uschis Jung, Anita Krätschmer vom Sozialamt Königsbrunn und Gerlinde Ostermeier vom Weltladen über den aktuellen Stand und was Königsbrunn noch fehlt zur Zertifizierung „Fairtrade-Stadt“: „Wir suchen ganz dringend ein Café, das ausschließlich fair gehandelten Kaffee ausschenkt“, erklärte beispielsweise Jung.

Trotz Dauerregens war der Zuspruch über die drei Stunden stetig anhaltend. Der Aufenthalt wurde den Besuchern mit wärmendem Kaffee, leckerer Schokolade und Mango-Spezialitäten versüßt. Der Weltladen hatte zudem auch ein Gewinnspiel, bei der man eine Box mit Produkten aus dem Fairen Handel gewinnen konnte. Gerlinde Ostermeier freute sich über viele kreative Antworten der bewusst offen gestellten Fragen. „Wir waren diesmal auf keine konkreten Lösungsantworten aus, wir wollten vor allem das individuelle Nachdenken, wie jeder seinen Teil dazu beitragen kann, festgehalten wissen“, unterstrich Ostermeier, Leiterin des Königsbrunner Weltladens, die sich seit ihrer Jugend mit den Verbesserungen auf dem Sektor einsetzt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen