vor 17 Min.

So geht es bei der Sanierung der Fuggerstraße in Schwabmünchen voran

Die Restarbeiten im Bereich der Fuggerstraße wurden nach dem Winter zügig aufgenommen und stehen jetzt kurz vor der Vollendung. Seit knapp zwei Wochen wird am Wegepflaster und an den Parkbuchten fleißig gearbeitet.

Plus Es ist richtig was los auf den Baustellen in der Innenstadt von Schwabmünchen. Bald sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Doch die nächsten Großprojekte warten schon.

Von Reinhold Radloff

Die Restarbeiten im Bereich der Fuggerstraße wurden nach dem Winter zügig aufgenommen und stehen jetzt kurz vor der Vollendung. Seit knapp zwei Wochen wird am Wegepflaster und an den Parkbuchten fleißig gearbeitet. "Damit werden wir bis Ende der Woche wohl fertig sein", freut sich Stadtbaumeister Stefan Michelfeit. Eingebaut sollten in der Woche darauf auch die noch fehlenden Baumumpflazungen, Abfalleimer, Fahrradständer und Parkbänke sein. Den Abschluss aller Fuggerstraßen-Arbeiten erwartet er für spätestens Ende März. Dann müssen nur noch die Glasfaserkabel für die einzelnen Haushalte angeschlossen werden.

Aktuell laufen Bauarbeiten an der Frauenstraße in Schwabmünchen

Kräftig gearbeitet wird auch schon an der Hainstraße/Frauenstraße bis zur Kreuzung Burgstraße. Derzeit verlegt die Firma Hieber die neuen Strom-, Telefon- und Glasfaserkabel. Dafür werden etwa vier Wochen benötigt. "Dann können die Straßen- und Fußwegarbeiten sowie Baumpflanzungen und so weiter beginnen", so Michelfeit, der davon ausgeht, dass alles bis Mitte Mai erledigt sein dürfte. Damit wäre dann die derzeitigen Innenstadt-Straßenbausanierung abgeschlossen.

Kräftig gearbeitet wird auch schon an der Hainstraße/Frauenstraße bis zur Kreuzung Burgstraße. Derzeit verlegt die Firma Hieber die neuen Strom-, Telefon- und Glasfaserkabel. Dafür werden etwa vier Wochen benötigt. Bild: Reinhold Radloff

Doch die nächsten Großprojekte stehen schon vor der Türe:

Das Lehrschwimmbad: Dafür fehlt nur noch die Genehmigung des Landratsamts, auf die momentan gewartet wird. "Dann geht es an die Ausführungsplanung, die viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich hoffe, dass wir heuer noch mit dem Bau beginnen können", so Michelfeit.

Der Kindergarten St. Anna: Er obliegt der katholischen Kirchenstiftung St. Michael Schwabmünchen. Bis zur Fertigstellung des neuen Kindergartengebäudes, nicht an der Auerbergstraße, sondern an der Römerstraße, sind die vier Gruppen im Untergeschoß der Grundschule St. Ulrich untergebracht. Das neue Gebäude wird etwas größer als ursprünglich geplant sein und beherbergt sieben statt fünf Gruppen.

Lehrschwimmbad soll 2021 gebaut werden

Die Erweiterung des Don-Bosco-Kindergartens in Schwabegg: Dort werden ein Mehrzweckraum, ein Speiseraum, eine Kinderkrippe, Sanitärräume und mehr angebaut. Zusätzlich steht der Ausbau des bestehenden Dachgeschosses an, der dann Personal- und Sanitärräume beinhalten soll. "Alle Arbeiten müssen bei voll laufendem Kindergartenbetrieb erledigt werden. Das erschwert die Maßnahme ungemein", betonte der Stadtbaumeister, der mit der Fertigstellung der Maßnahme bis Ende des Jahres 2021 rechnet.

Das Neubaugebiet Südwest III: Dort beginnen jetzt die Kanal- und Straßenbauarbeiten.

Die Lechfelder Straße: Ärgerlich sind die Verzögerungen am Bauprojekt "Fuggerstraße - Lechfelder Straße - Gartenstraße", da der Fußweg sowohl in der Gartenstraße als auch in der Lechfelder Straße nicht in Angriff genommen werden kann. "Dafür sind wir nicht verantwortlich. Das ist alles Sache des Bauherren. Der einzige Punkt, der uns betrifft, ist die neue Wasserleitung, die wir in der Lechfelder Straße verlegen wollen, da die alte ausgedient hat. Doch dafür müssen wir warten, bis die Baumaßnahmen am Haus zur Straßenseite hin abgeschlossen sind", erklärte Michelfeit.

Nach all diesen Arbeiten ist das Ende der Fahnenstange der Baumaßnahmen in Schwabmünchen noch nicht erreicht. "Uns erwarten in den kommenden Jahren noch mehrere Projekte", so Michelfeit.

Lesen Sie auch:

Themen folgen