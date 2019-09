vor 28 Min.

So geht’s kostenlos zum Bergrennen

Am nächsten Wochenende starten die Rennwagen in Mickhausen.

Wir verlosen fünfmal zwei Freikarten für nächstes Wochenende

Motorsportfans warten schon darauf: Am Wochenende 5./6. Oktober werden beim Bergrennen bei Mickhausen wieder die Motoren dröhnen. Für diese Veranstaltung stellt der ASC Bobingen fünfmal zwei Karten zur Verfügung. So können Sie bis Mittwoch, 2. Oktober, 10 Uhr, bei der Verlosung mitspielen unter dem Stichwort „Bergrennen“:

l Per E-Mail: Schicken Sie einfach das Stichwort mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die Adresse redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de

l Per Post: Schicken Sie eine Postkarte mit dem Stichwort und Ihren Absenderangaben und Telefon an SchwabmünchnerAllgemeine, Redaktion, Bahnhofstraße 17, 86830 Schwabmünchen. Diese muss bis Mittwoch in der Redaktion eingegangen sein.

Die Gewinner werden in unserer Zeitung veröffentlicht. Die Karten werden dann bei der Bergrenn-Kasse an der Viehweidstraße in Mickhausen hinterlegt (Ausweis nicht vergessen).

für 15 bis 25 Euro gibt es im Ticketshop des Vereins unter www.bergrennen-mickhausen.com oder an den Kassen während der Veranstaltung.

