vor 53 Min.

So hält der Christbaum schön lang

Ein Profi gibt Ratschläge, wie man es schafft, dass der Christbaum nicht nur an den Feiertagen schön ausschaut und die Nadeln behält.

Rudolf Buchner ist Christbaumzüchter und -händler in zweiter Generation. Seit seiner Kindheit hilft er in dem Geschäft mit und verfügt somit über jahrzehntelange Erfahrung. Im Fischacher Ortsteil Siegertshofen befindet sich ein kleiner Teil von Buchners rund zwei Hektar großer Zuchtfläche. Er hat festgestellt, dass der Trend immer mehr dazu übergeht, dass die Leute immer früher ihren Weihnachtsbaum aufstellen. Was für Tipps hat der Fachmann für Verbraucher, die sich lange an ihrem Christbaum erfreuen wollen?

Was sollte man bei der Lagerung des Weihnachtsbaums beachten?

Rudolf Buchner: Vor allem sollte der Baum nicht sofort von der Kälte draußen nach drinnen in die Wärme geholt wird. Davon bekommt der Baum einen „Schock“ und hält nicht mehr so lange, wie wenn er beispielsweise vorher auf dem Balkon steht. Zudem ist ein windgeschützter Ort zur Lagerung zu empfehlen.

Wo sollte man den Baum am besten aufstellen, dass er lange hält?

Buchner: Schlecht sind vor allem jegliche Wärmequellen wie Heizung, Fußbodenheizung sowie Öfen. Dadurch trocknet der Baum aus und nadelt schneller. Der Wintergarten ist der perfekte Platz mit einer guten Temperatur. Damit werden Verbraucher mit ihrem Baum lange Freude haben.

Haben Sie Tipps für eine lange Haltbarkeit des Baums?

Buchner: Anfangs ist es wichtig zu beachten, dass man eine Scheibe des Stammes unten abschneidet, damit der Baum genug Wasser ziehen kann. Andernfalls verharzt die Stelle und der Christbaum verdurstet trotz Wassers. Auch die Christbaumständer, die den Baum unten auf einer Spitze aufspießen sind nicht zu empfehlen, da die Pflanze ihr Wasser dann nur über die Rinde aufnehmen kann. Zu Spezialzusätzen, die man auch für Schnittblumen benutzt, sowie Zucker im Wasser kann ich nichts sagen, da ich das noch nie ausprobiert habe.

Sind Echtkerzen sicher? Auch im Hinblick auf die Trockenheit des Baumes?

Buchner: Ich bin generell kein Fan von Echtkerzen auf dem Christbaum. Sollten sich Verbraucher jedoch dafür entschieden, rate ich ihnen zu einem Baum, der schöne Etagen besitzt, die genügend Abstand untereinander haben. Somit wird die Brandgefahr minimiert. Die Fragen stellte Isabelle Thoma

