So hilft das THW Schwabmünchen in der Pandemie

Die THW-Anwärter mussten zeigen, was sie in der Ausbildung gelernt hatten. Hier wird der sichere Umgang mit dem Trennschleifer geprüft.

Was das Hilfswerk in der Krise alles leistet und wie es neun Nachwuchskräfte geschafft haben, ihre Prüfung zu absolvieren.

Vor ziemlich genau einem Jahr verteilte das Technische Hilfswerk (THW) Schwabmünchen erstmals im Auftrag der Staatsregierung Schutzausstattung und Desinfektionsmittel. Seitdem tragen die Einsatzkräfte mit großem Engagement dazu bei, der Gesellschaft bei der Bewältigung der Corona-Pandemie zu helfen.

Das THW lieferte bislang 24.800 Liter Desinfektionsmittel aus

Ein Jahr später sieht die Bilanz des THW Schwabmünchen in Zahlen so aus: 40 abgearbeitete Einsätze, 15.800 gefahrene Kilometer. 2700 Einsatzstunden, 719 transportierte Paletten mit 2,5 Millionen Schutzmasken, 20.500 Schutzanzügen, 730.000 Schutzhandschuhen, 15.200 Schutzbrillen und 24.800 Liter Desinfektionsmittel. Der Logistikeinsatz ist damit allerdings noch nicht zu Ende. Derzeit werden Schnelltest und Impfzubehör an die Test- und Impfzentren der Kreisverwaltungsbehörden ausgeliefert.

Organisation unterstützt Polizei und Feuerwehr

Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk ist die Einsatzorganisation des Bundes. Im Bevölkerungsschutz-System unterstützt sie Feuerwehren, Polizei und andere Gefahrenabwehrbehörden bei größeren oder komplexen Schadenslagen.

Tim Seiwert (von links), Lars Stegemann, Frank Deppermann, Kilian Seiler und Ausbildungsleiter Konstantin Wamser. Bild: Thw, Karsten Köhler

Dafür engagieren sich bundesweit rund 80.000 ehrenamtliche Frauen und Männer in den knapp 700 THW-Ortsverbänden. Zu den Kernaufgaben zählen die Rettung und Bergung, die Notinstandsetzung von lebensnotwendiger Infrastruktur, die Einsatzstellenlogistik und die Führungsunterstützung.

Neun neue Nachwuchskräfte

Das Schwabmünchner Team hat nun Verstärkung bekommen: Vor Kurzem schlossen neun Anwärter in Schwabmünchen ihre Ausbildung zum THW-Helfer ab. Für die nächsten Jahrgänge hat sich der Ortsverband bereits ein Ziel gesetzt. "Normalerweise kommen an solchen Tagen bis zu 30 Anwärter aus verschiedenen Ortsverbänden zusammen", erzählt Konstantin Wamser. Er ist der stellvertretende Ortsbeauftragte des THW Schwabmünchen und Leiter der Grundausbildung. Die Grundausbildung müssen alle künftigen Einsatzkräfte durchlaufen. Damit die Prüfung während Corona überhaupt stattfinden konnte, wurde der Prüfungsprozess umgestellt. "Sie fand dezentral, jeder Ortsverband für sich, statt. Noch dazu teilten wir unsere Gruppe aus neun Anwärtern auf zwei Prüfungstage auf", erzählt Wamser.

Johannes Prell (von links), Simon Leistle, Mario Knobloch, Paul Wölke, Nikita Mücke, Ausbildungsleiter Konstantin Wamser. Bild: Thw, Karsten Köhler

Dort zeigten die künftigen Katastrophenschützer, was sie in den sieben Monaten Vorbereitungskurs gelernt hatten. Das Spektrum ging dabei von einfacher Knotenkunde über die fachgerechte Sicherung schwerer Betonplatten bis hin zum Umgang mit verschiedenen technischen Geräten. Der Ausbildungsleiter ist stolz, dass alle die Prüfung bestanden haben, und definiert gleich das Ziel für die nächsten Jahre: "Ich würde mich freuen, wenn wir noch mehr Frauen, aus allen Altersstufen, für die Arbeit im THW begeistern können."

Mehr Informationen: www.thw-schwabmuenchen.de

