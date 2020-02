06:25 Uhr

So kämpfen sie gegen Fremdenfeindlichkeit

Seit vielen Jahren engagieren sich Partnerschaftsvereine dafür, dass aus fremden Freunde werden. Was die Verantwortlichen zur Hanauer Bluttat sagen.

Von Piet Bosse

Die Aufdeckung einer rechten Terrorzelle in Mickhausen vergangene Woche und der rechtsterroristische Anschlag in Hanau haben gezeigt, dass Ressentiments gegen Ausländer und gar Fremdenhass in Deutschland größer werden. Was sagen Mitglieder von Partnerschaftsvereinen, die Fremde zu Freunden machen, dazu?

„Wir wollen helfen, Hassgefühle abzubauen“

„Wir wollen mithelfen, Hassgefühle abzubauen“ sagt Barbara Falkenhain, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins „Freunde von Aniche“ in Bobingen. Man müsse ob der aktuellen Entwicklung in Deutschland aber sehr wachsam sein, erklärt sie. Freundschaftsvereine gründen Städtepartnerschaften und füllen sie mit Leben aus, um Kulturen miteinander zu verbinden. Falkenhain pflegt die Städtepartnerschaft zwischen Bobingen und der nordfranzösischen Gemeinde Aniche. Derzeit ist sie auf einem Jugendfußballturnier in Frankreich, wo die Mitglieder des TSV Bobingen und des FC Aniche fußballspielen, sich austauschen und gemeinsame Ausflüge unternehmen. „Wir führen die Jugend an die Kultur in anderen Ländern heran“, sagt die Vorsitzende. In der Jugend könne das Verständnis für ein gemeinsames Miteinander besonders gefördert werden und viele Jugendliche in Bobingern möchten sich aktiv austauschen und lassen keine Vorurteile gelten.

In Bobingen nehme sie keinen Fremdenhass war, sagt Falkenhain, man müsse aber zeigen, wohin mangelnde Achtung und Respekt hinführen können. Auch deshalb besuchen die Deutschen und Französischen Jugendlichen gemeinsam den Französischen Nationalfriedhof Notre Dame de la Lorette. Sie erinnern an den Zweiten Weltkrieg und setzen zusammen ein Zeichen gegen Fremdenhass.

Bobinger demonstrieren Solidarität

Darum ging es am Freitag auch dem Verein „Bobingen ist bunt“. Zahlreiche Bobinger trafen sich spontan vor dem Freitagsgebet an der Ditib Bilal Habesi Moschee um Solidarität zu demonstrieren. Von Fremdenhass spüren auch die muslimischen Mitbürger nichts. Einige sagen, sie fühlen sich in Bobingen sehr wohl und würden auch in Bayern generell keine Ablehnung spüren. Das wichtigste sei der Zusammenhalt, für Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Auch Bobingens Bürgermeister Bernd Müller forderte am Freitag Zusammenhalt, und dass sich die deutsche Gesellschaft nicht von Hass teilen lassen dürfe.

Für Völkerverständigungs engagiert sich auch Irene Tasarenko. Sie sitzt dem Verein „Rabforum“ vor und pflegt die Partnerschaft zwischen Königsbrunn, und der kroatischen Insel Rab. Tsarenko, die dort selbst seit 25 Jahren Urlaub macht, organisiert Besuche auf Rab sowie Gegenbesuche in Königsbrunn. Sie ermöglicht Mitreisenden durch ihre Kontakte und verschiedene Veranstaltungen, das Land und die Leute kennenzulernen. Mit Fremdenhass hat sie keine Erfahrungen gemacht: „Wir leben in Königsbrunn mit über 100 verschiedenen Nationalitäten zusammen, wie ich meine, immer noch sehr friedlich.“ Die Asylbewerber seien ihrer Meinung nach gut integriert, sie selbst ist auch mit einer Migrantenfamilie befreundet.

Themen folgen