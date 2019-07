vor 33 Min.

So läuft der Umbau der Grundschule ab

Die Klosterlechfelder Schule wird barrierefrei und erhält eine Küche und Mensa für den offenen Ganztag. Mit welchen Einschränkungen die Schüler rechnen müssen.

Von Hieronymus Schneider

Der Kran steht schon an der Eingangsseite der Klosterlechfelder Grundschule bereit und wenn die Schulkinder in ihre Sommerferien gehen, beginnt der große Umbau gleich am Montag, 29. Juli. Bürgermeister Rudolf Schneider besprach mit der Schulleiterin Ulrike Nett und der Architektin Kathrin Remmele vom Ingenieurbüro Jörg Naujok die letzten Details für die umfangreiche Sanierung und Ertüchtigung für die Zukunft.

Durch den Anbau eines Aufzugs an der Westseite neben dem Eingang wird die Schule völlig barrierefrei. Die Brandschutzvorschriften werden durch den Einbau neuer Brandschutztüren erfüllt und alle Klassenzimmer werden mit Digitaltechnik versorgt. Dazu gehört auch die Erneuerung der Hausalarm- und Telefonanlage.

Die 53 Jahre alten Toilettenanlagen in Klosterlechfeld werden erneuert

Im Keller und Erdgeschoss des Altbaus werden zudem die seit 1966 unveränderten Toilettenanlagen erneuert. Die bisher im Obergeschoss vorhandenen Toiletten werden entfernt. Denn dort werden die neue Küche und eine Mensa für etwa 60 Kinder eingebaut. „Die lärmintensivsten Arbeiten werden wir während der Schulferien machen“, sagt Kathrin Remmele, die mit einer Bauzeit bis etwa Juni 2020 rechnet.

Für das kommende Schuljahr muss Schulleiterin Ulrike Nett mit einigen Einschränkungen leben und den Ablauf des Schulbetriebs und der auch im Haus untergebrachten Kindergartengruppen koordinieren. Bürgermeister Schneider spricht von einer „Operation am offenen Herzen“.

Keine der sechs Grundschulklassen muss umziehen

Dennoch ist Nett froh, dass es nun los geht und bald etwas Neues entsteht: „Es muss keine der sechs Klassen umziehen und die Einschränkung der Toilettenbenutzung betrifft vor allem die Kinder, die im offenen Ganztag betreut werden. Die müssen halt auf die Toiletten im Neubau ausweichen.“ Auch die Umkleideräume für die Turnhalle werden längere Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen. Dies betrifft neben den Schülern auch den Vereinssport der Gymnastik- und Volleyballabteilung des TSV Klosterlechfeld.

Für die Finanzierung des Umbauprojekts liegt seit einem Jahr ein Förderbescheid von der Regierung von Schwaben in Höhe von 604700 Euro aus dem Kommunalinvestitionsprogramm Schulinfrastruktur vor. „Diese Summe wird aber nicht ganz ausreichen, da inzwischen die Preise aufgrund der starken Nachfrage gestiegen sind. Wir haben aber für alle Gewerke eine ausführende Baufirma gefunden“, sagt die Architektin Kathrin Remmele.

Für die Ausstattung mit neuer Informationstechnik konnte Schneider kürzlich im Ministerium einen zusätzlichen Förderbescheid in Höhe von 20648 Euro in Empfang nehmen. Die Administration der Informationstechnik für die Grundschulen und die Mittelschule der Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld wurde per Vertrag an den IT-Techniker Jürgen Fritzsche übertragen. Im zu Ende gehenden Schuljahr wurden bereis 17 I-Pads und vier Laptops für rund 10000 Euro beschafft. Demnächst werden noch zwei Drucker besorgt.

