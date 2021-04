vor 47 Min.

So läuft es auf den Baustellen in Königsbrunn

In Königsbrunn wird derzeit an Straßen und Schienen gebaut. Südlich der Augsburger Straße sind die Straßenbahnschienen schon fast fertig.

Plus In Königsbrunn wird momentan sehr viel gebaut, was für Autofahrer Umleitungen und längere Wartezeiten bedeutet. Die wichtigsten Baustellen im Überblick.

Von Adrian Bauer

Wer in Königsbrunn unterwegs ist, trifft momentan besonders häufig auf Baustellenschilder. Wir haben nachgefragt, wie es mit den größeren Arbeiten vorangehe und wie lange die Sperrungen noch andauerten.

