So laufen die Bauarbeiten für die Tram-Linie 3 in Königsbrunn

Aus diesem Blickwinkel kann man die Elemente des Gleisbetts erkennen. Die Schienen ruhen auf Betonklötzen, die wiederum gestützt von Baustahl in ein Betonbett eingegossen werden.

Plus An der Wendeschleife für die Straßenbahn nach Königsbrunn liegen schon die Gleise. Wie die Bauarbeiten jetzt weiter gehen und was das für Autofahrer und Anwohner bedeutet.

Von Hermann Schmid

Bislang haben die Gleisbauer die Schienen für die Verlängerung der Linie 3 nach Königsbrunn eher im Verborgenen verlegt auf dem Areal zwischen Haltestelle Zentrum und dem Gebäude „955“, beobachtet vor allem von Schülern des Gymnasiums und einigen Spaziergängern. Jetzt bewegt sich der Tross vorbei an der Eishalle auf die seit Kurzem gesperrte Königsallee zu.

Hier wird die Vollsperrung voraussichtlich bis 23. Oktober bestehen bleiben. An der Augsburger Straße, wo derzeit die Verlegung der Gleise vorbereitet wird, sind die Sperrungen immer auf eine Fahrtrichtung beschränkt. So können die Autos wenigstens eingeschränkt passieren.

In den Sommerferien wurde Gleise an der Haltestelle verlegt

In knapp zwei Wochen werden die Gleise dann auch ab der Föllstraße, der Grenze zur Augsburger Flur, nach Süden verlegt. Auf Augsburger Flur wächst die Trasse von der Inninger Straße Richtung Süden und von der Föllstraße nach Norden.

Die Sommerferien hatten die Arbeiter genutzt, um die Gleise im Bereich der Haltestelle Zentrum zu verlegen. Rechtzeitig zum Schulbeginn konnten die Regionalbusse wieder die Haltestelle ansteuern, einige Restarbeiten, die mit Sperrungen verbunden sind, werden nach Auskunft der Stadtwerke Augsburg in den Herbstferien erledigt.

Mitte Oktober soll der Parkplatz Simpertstraße wieder frei sein

Ab Oktober werden die beteiligten Firmen auch mit dem Bau der Fahrleitungen über den Trassen beginnen. Derzeit werden die Gründungsrohre, in denen später die Masten fixiert sind, eingebaut.

Das steht fest: Zahlen und Fakten zur Tram-Linie 3 1 / 7 Zurück Vorwärts Strecke: Die Straßenbahnlinie 3 verläuft derzeit aus dem Augsburger Stadtzentrum nach Haunstetten. Sie wird von Haunstetten West bis in das Königsbrunner Zentrum erweitert.

Fahrtzeit: Vom Augsburger Königsplatz soll es bis nach Königsbrunn 30 Minuten dauern.

Länge: Die Gleislänge der neu angebauten Strecke wird 4,6 Kilometer betragen. Ein Großteil der Gleise soll über Rasen gehen.

Taktung: Die Straßenbahnlinie 3 soll jede Viertelstunde fahren.

Haltestellen: Sechs Stopps sind zwischen Haunstetten und Königsbrunn geplant. Die erste Station ist Haunstetten West P+R, Richtung Süden geht es dann über die Haltestellen Schulzentrum, Brahmsstraße, Bereitschaftspolizei, Guldenstraße, Brunnenzentrum und Mindelheimer Straße bis zur Endhaltestelle Königsbrunn Zentrum.

Kosten: Das Bauprojekt wird nach Schätzungen der Stadtwerke ungefähr 52 Millionen Euro kosten. Die Kosten können nicht auf die Anlieger umgelegt werden.

Fahrgastzahlen: Aus Haunstetten werden täglich etwa 3500 Fahrgäste erwartet. Die Stadtwerke rechnen mit 6500 Fahrgästen aus Königsbrunn.

Bauarbeiten laufen auch im Bereich der zukünftigen Bahnübergänge. „Die Arbeiten am Parkplatz Simpertstraße werden voraussichtlich bis Mitte Oktober abgeschlossen“, informiert Anke Maresch, Pressesprecherin der Stadt Königsbrunn, „dann werden die Parkplätze dort wieder in vollem Umfang zur Verfügung stehen.“

