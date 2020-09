11:50 Uhr

So manche Kerze in der Lourdesgrotte soll schon geholfen haben

Vielleicht haben die Muttergottes und die heilige Bernadette schon so manchem geholfen. Nun wurde ihnen in der Grotte in Scherstetten „geholfen“.

Plus Die Lourdesgrotte in Scherstetten dürfte 120 Jahre alt sein. Sie wird von Bürgern liebevoll gepflegt. Ein Blick auf einen besonderes Ort des Glaubens.

Von Marcus Angele

Mitten in Scherstetten, gleich neben dem Kriegerdenkmal und unterhalb des Friedhofs, liegt die Scherstetter Lourdesgrotte, die wohl um 1900 errichtet wurde. Schon viele Menschen sind dorthin gekommen, um mit einer Kerze und einem Gebet um göttlichen Beistand für ihre Sorgen zu bitten. Liebevoll kümmern sich einige Scherstetter Familien abwechselnd um diesen besonderen Platz des Glaubens.

Der Theaterverein hat kürzlich die Kosten für die Restaurierung der Figuren von der Muttergottes und der heiligen Bernadette übernommen.

Von der Entstehung der Lourdesgrotte ist nicht viel bekannt

Leider ist nicht viel von der Entstehung der Lourdesgrotte in Scherstetten überliefert. Welche Hintergründe zugrunde lagen, kann heute nicht mehr eruiert werden. Nur so viel ist bekannt: Die Grotte wurde von Hochwürden Karl Hartl, von 1888 bis 1907 Pfarrer in Scherstetten, wohl um das Jahr 1900 mit ungefähr 300 Mark Aufwand errichtet.

Als Lourdesgrotte werden Mariengrotten bezeichnet, die Nachbildungen der Grotte bei Lourdes in Südfrankreich darstellen. In dieser Grotte sah 1858 die heilige Bernadette nach eigenen Angaben die Muttergottes. Besonders gegen Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden solche Lourdesgrotten in vielen Gemeinden errichtet.

Kirchenpfleger Robert Wippel bei der Renovierung 1990. Stein für Stein wurde frisch gemauert. Bild: Marcus Angerle Viele Lourdesgrotten entstanden aus Dankbarkeit der Bauherren

Ob die Grotte in Scherstetten auch als Wallfahrtsort gedacht war, ist nicht bekannt. Kleinere Lourdesgrotten entstanden zu dieser Zeit häufig aufgrund privater Gründe, oft auch in Verbindung mit einer Wallfahrt, aber auch als Dank für eine Rettung aus Gefahr oder einer überstandenen Krankheit.

Kirchenpfleger Robert Wippel konnte aus seinen Unterlagen herausfinden, dass bei der Friedhofserweiterung 1921/1922 der Eingang der Grotte an die neue, östliche angrenzende Friedhofsmauer integriert und 1965 eine elektrische Beleuchtung installiert wurde.

Familien kümmern sich um die Grotte

Im Zuge der Altarraumgestaltung 1990 wurden die alten Tuffsteine, welche nur mit Drähten am Deckengewölbe hingen und durch die brennenden Kerzen im Laufe der Jahrzehnte verraucht und verrußt waren, abgebaut. Die Originalsteine wurden vorsichtig gesäubert und nicht mehr brauchfähige Steine durch neue Steine ersetzt. Das neue Deckengewölbe und der Eingangsbogen wurde durch Kirchenpfleger Robert Wippel, Karl Heckl und dem damaligen Pfarrgemeinderatsvorstand Ludwig Wanner ehrenamtlich restauriert und wieder aufgebaut. Den Schmuck der Grotte sowie die Sauberhaltung übernehmen liebevoll im wöchentlichen Rhythmus zahlreiche Familien der Gemeinde.

Der Theaterverein hat nun die Kosten für die Restaurierung der beiden Heiligenfiguren übernommen. So fehlte zum Beispiel der heiligen Bernadette schon seit Längerem eine Hand.

Armin Kraus und Matthias Deschler (von links) vom Theaterverein freuen sich zusammen mit Bürgermeister und Kirchenpfleger Robert Wippel (rechts) über die gelungene Restaurierung der Figuren. Bild: Marcus Angerle

Wenn man in Scherstetten ist, ist ein Besuch der Grotte bestimmt lohnenswert. Und viele Besucher sind vom überirdischen Beistand überzeugt, dass durch ein Gebet und eine geopferte Kerze schon so manche Prüfung, Krankheit oder andere Sorge einen guten Ausgang gefunden habe.

