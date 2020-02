So proben die Singoldfunken  für den Umzug

Plus Im Rhythmus der Musik stampfen die Wehringer Singoldfunken mit den Füßen auf den Boden. Die Nachwuchsgarde-Mädchen proben für den großen Faschingsumzug, der durch den Ort führt.

Katrin Ziegler, die zusammen mit Vanessa Zabel (Training und Choreografie) die Mädchen im Alter zwischen fünf und zehn Jahren trainiert und zusätzlich für die Organisation verantwortlich ist, erklärt: „Bisher haben wir immer unseren Bühnenauftritt für den Bunten Abend geprobt. Aber beim Faschingsumzug müssen wir ja zwischen den anderen Gruppen laufen.“ Da heißt es, im Takt der Lieder zu marschieren.

Trotzdem soll es für die Besucher entlang der Straßen zwischendurch kleine Showeinlagen geben. Dann zeigen die Mädchen ihr tänzerisches Können. Seit 2014 gibt es die Singoldfunken, ins Leben gerufen hat sie damals Katrin Ziegler selbst. Der Grund: In Wehringen gebe es zwar viel Fasching und einen tollen Faschingsverein, eine (Garde-)Tanzgruppe habe aber immer gefehlt. Als Kind hätte Ziegler selbst gerne in einer Garde mitgetanzt. Das habe es aber im Ort nicht gegeben. Als Katrin Zieglers Tochter Emma dann im passenden Alter war, hatte sie die Tanzleidenschaft ihrer Mutter geerbt und mit dem Mutter-Tochter-Duo warteten die erste Betreuerin und das erste Funkenmariechen bereits am Start.

Los ging's mit kleinen Showtänzen

Gleichgesinnte waren schnell gefunden und so formierten sich die Wehringer Singoldfunken.

Mit den damals noch vier- und fünfjährigen Mädchen wurden ursprünglich nur kleine Showtänze einstudiert. „Seit drei Jahren tanzen wir erst mit der Garde“, berichtet Ziegler. Dazu habe der TSV Wehringen, zu dem die Singoldfunken gehören, auch die schicken rot-weißen Gardekostüme der Mädchen gesponsert.

Zehn Mädchen aus Wehringen und den umliegenden Nachbarortschaften im Grundschulalter sind es derzeit, die das ganze Jahr über regelmäßig trainieren. Dabei geht es Katrin Ziegler und Vanessa Zabel nicht um Perfektion, die Kinder sollen vor allem Spaß an der gemeinsamen Bewegung und dem Tanz haben. Deshalb lockern Spiele, Bewegung mit Bällen oder ähnlichem und immer wieder auch Entspannungsübungen die Stunden auf. Wer Interesse am Mitmachen hat, kann sich gerne bei den Trainerinnen oder beim FSV Wehringen melden.

Immer lächeln

Für den Umzug haben sich die Mädchen die wichtigsten Tipps ihrer Trainerinnen schon gemerkt: „Immer Lächeln, das ist am Wichtigsten“, wissen sie. Dazu heißt es im Takt laufen und zwischendurch immer wieder Bonbons werfen. „Dann freuen sich die Kinder“, sagen die Funkenmariechen und lachen. Und mit so vielen Tipps, Freude und Spaß wird einem tollen Faschingsumzug in Wehringen sicher nichts mehr im Weg stehen. Ab 13 Uhr geht es auf dem Rathausplatz Wehringen los: Bei Kaffee und Kuchen oder einem Mittagsimbiss mit Würstchen, Pizza und Pommes können sich die Besucher auf den Umzug einstimmen. Dieser startet um 14 Uhr und führt über die Wiesen- und Ulrichstraße entlang der Dorfstraße und über die Nördliche Hauptstraße bis zum Rathausplatz. Entlang der Umzugsstrecke werden die Festabzeichen des FCW (Faschingsclub Wehringen) – rote Turnbeutel – verkauft. Das diesjährige Motto, welches der Verein ausgegeben hat, lautet „Bärenstark“

Nach dem Umzug gibt es ein großes Narrentreiben in der Turnhalle mit Auftritten verschiedener Garden und Showtanzgruppen. Für Stimmung sorgt DJ Hänk. Dazu gibt es einen Barbetrieb im beheizten Zelt auf dem Rathausplatz mit DJ Christian. Der Eintritt ist frei.

