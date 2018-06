16:29 Uhr

So sah es in Klosterlechfeld früher aus

Bei der Foto-Ausstellung im Schützenheim werden Bilder aus der Zeit ab 1916 gezeigt. Wie schwierig sich die Suche nach passenden Fotos gestaltete.

Von Hieronymus Schneider

Die Gemeinde feiert das ganze Jahr über ihren 200. Geburtstag, und daran beteiligen sich auch die Vereine. Die Schützengesellschaft 1898 Klosterlechfeld ist dabei besonders aktiv und kreativ, zumal sie in diesem Jahr auch ihr 120-jähriges Bestehen feiern kann.

Ende April wurde bereits das dorfoffene Jubiläumsschießen für jedermann ausgerichtet, und nun steht vom 3. bis 17. Juni eine Fotoausstellung im Schützenheim an. Die Idee dazu hatten Ingrid und Reinhard Hiller sowie Erwin Mayer, Werner Karge und Erwin Wamser schon bei den ersten Besprechungen im September vergangenen Jahres.

Zur Umsetzung der schönen Idee mussten aber erst alte Fotos von Dorfansichten und früheren Veranstaltungen gesammelt werden. So begann die Suche bei älteren Einwohnern, beim Seniorenklub und bei den heutigen Bewohnern von ehemaligen Geschäftshäusern und Gaststätten. „Dabei haben wir auch so manche alte Geschichten und Anekdoten erfahren“, berichten Ingrid und Reinhard Hiller.

Die älteste Luftaufnahme ist aus dem Jahr 1916

Sie machten sich auch die Mühe, in den Archiven der Gemeinde und beim Landratsamt nachzuforschen. Auch aus der Militärgeschichtlichen Sammlung wurden Luftaufnahmen von der Fliegerschule beigesteuert, und Anton Zott aus Untermeitingen öffnete sein Privatarchiv. So kamen etwa 1000 Fotografien zusammen, die älteste ist eine Luftaufnahme aus dem Jahr 1916. Es wurden alle Fotos eingescannt und gespeichert; etwa die Hälfte davon wird nun in der Ausstellung im Schützenheim auf Plakatwänden, zumeist im DIN-A4-Format, der Öffentlichkeit präsentiert.

Dabei werden einzelne Themen – wie Straßen- und Dorfansichten, die Kirche und der Kalvarienberg, das Südlager, alte Klassenfotos, frühere Bürgermeister oder der Fasching – zusammengefasst. Etwa 100 Fotos werden der Geschichte der Schützengesellschaft 1898 gewidmet. Während der Öffnungszeiten wird auch ein Film über die aktuellen Straßenbilder Klosterlechfelds gezeigt.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 3. Juni, von 10 bis 13 Uhr mit einem bayerischen Frühschoppen eröffnet. Am Mittwoch, 6. Juni, gibt es einen Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen von 14 bis 17 Uhr, danach hat die Ausstellung noch bis 21 Uhr geöffnet. Die nächste Gelegenheit zur Besichtigung besteht dann am Sonntag, 10. Juni, wiederum bei Kaffee und Kuchen von 14 bis 17 Uhr und am Mittwoch, 13. Juni, von 17 bis 21 Uhr. Den Abschluss bildet ein „Dämmerschoppen“ mit musikalischer Umrahmung am Sonntag, 17. Juni, von 18 bis 21 Uhr.

