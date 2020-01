11.01.2020

So schön kann der Winter sein

Manfred Seitz hat den Zauber der Natur in Schwabmünchen eingefangen.

Eine Auswahl von Leserbildern

Schon seit Wochen dümpelt der Winter vor sich hin. Schnee und Eis haben bei der vorherrschenden Wetterlage keine Chance. „Grund dafür ist der Polarwirbel, der im Bereich Grönland zu finden ist“, erklärt Matthias Habel, Meteorologe beim Onlineportal Wetter-Online. Fotofreunden ist’s egal: Sie finden auch ohne weiß-blaues Winterwetter genügend Motive.

Auf dieser Seite ist eine Auswahl einiger Aufnahmen abgebildet, die in den vergangenen Tagen im südlichen Landkreis aufgenommen wurden. Übrigens: Für Winterliebhaber gibt es wohl auch in den nächsten Tagen keinen Grund zur Hoffnung. Die Wettermodelle zeigen übereinstimmend an, dass die eingefahrene Westwetterlage noch weiter bestehen wird. (mcz)