vor 38 Min.

So sehen die Spuren der Verwüstung im Gymnasium aus

Die Königsbrunner Schulleitung ist schockiert über den Akt von Vandalismus. Die Reinigungsarbeiten laufen langsam an. Die Suche nach Tätern geht weiter

Von Adrian Bauer

In der Eingangshalle des Königsbrunner Gymnasiums sieht es am Tag nach dem schlimmen Vandalismusvorfall ganz normal aus. Das ändert sich beim Blick in die verwüsteten Klassenzimmer. Der stellvertretende Schulleiter Volker Täufer ist schockiert über so viel blinde Zerstörungswut.

Auf einem Gang im zweiten Stock haben der oder die Täter zwei Bilderrahmen zerstört mit Werken aus einem Schulprojekt. Die meisten Zerstörungen haben aber im Erdgeschoß stattgefunden. In mehreren Klassenzimmern liegen die Computer zerstört auf dem Boden, Beamer wurden von der Decke gerissen. Die Erde von diversen Topfpflanzen bedeckt den Boden. Spiegel über den Waschbecken wurden zerschlagen, Vasen zerstört, Kruzifixe von der Wand geschlagen. An den Wänden und Tafeln finden sich satanistische Symbole, hingeschmierte Sprüche, ein falsch herum gezeichnetes Hakenkreuz. In einem Nebenraum wurde eine Steckdose aus der Wand gerissen. Im Lichthof haben die Täter die Musikanlage zerstört. Ein Laptop wurde durch den ganzen Raum geschleudert und liegt in zwei Teilen noch auf dem Boden. Zwischen den Überresten finden sich immer wieder Blutspuren. Die Polizei geht davon aus, dass sich mindestens einer der Täter verletzt hat.

Täter hinterlässt in vielen Räumen Blutspuren

Die Verletzung dürfte sichtbar ausgefallen sein. Die Blutspur findet sich in vielen Räumen, in zwei Toiletten scheint jemand versucht zu haben, die Blutung zu stillen. Dabei wurden auch diese Räume verwüstet. Die Scherben von zerschlagenen Spiegeln liegen noch in den Waschbecken und blockieren den Abfluss. Danach haben die Täter das Wasser laufen lassen, sodass auf dem Fußboden große Pfützen stehen.

„Wir fragen uns, was Leute dazu treibt, so etwas anzurichten. Das ist ein Riesenschaden“, sagt Volker Täufer. Die Polizei geht von 35000 Euro Sachschaden aus. Das meiste Geld dürfte der Ersatz für die zerstörte Technik verschlingen. Die EDV-Abteilung des Landratsamts nimmt in der kommenden Woche eine genaue Bestandsaufnahme vor, teilt die Pressestelle in Augsburg mit. Die Täter müssten sich sehr sicher gewesen sein, dass sie nicht gestört werden, ist Volker Täufer überzeugt. In den Gängen und Klassenräumen befänden sich Bewegungsmelder, sodass das Licht angehe, wenn jemand die Zimmer betritt. Aber selbst das habe die Täter offenbar nicht irritiert.

Viele Räume waren wegen Reinigungsarbeiten nicht versperrt

Wie die Randalierer ins Schulhaus gekommen sind, ist Polizei und Schulleiter derzeit unklar. Das Sekretariat ist derzeit tagsüber besetzt, zudem sind Handwerker im Schulhaus zugange. Im Erdgeschoß sind die Stühle und Bänke aus den Klassenzimmern geräumt worden, weil eine turnusmäßige Generalreinigung ansteht. Deshalb waren dort viele Türen nicht abgeschlossen. Auch die Eingänge zum Lichthof waren nicht versperrt, damit die Fensterputzer dort arbeiten konnten, sagt Volker Täufer. Möglicherweise hätten sich die Täter im Schulhaus einsperren lassen oder eine Tür so manipuliert, dass sie später dort eindringen konnten.

Die Polizei hat am Dienstag über Stunden Spuren der Täter gesichert. Jetzt können die Aufräumarbeiten an den verwüsteten Klassenräumen beginnen. Schulleitung und Landratsamt sind optimistisch, dass die Schäden bis zum Start des neuen Schuljahrs allesamt beseitigt werden können. Ob zusätzliche Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden, kann Volker Täufer nicht sagen. Bei einem großen Komplex wie dem Gymnasium sei eine hundertprozentige Absicherung nicht möglich: „Wenn jemand hier herein möchte, kommt er sehr wahrscheinlich auch herein. Und wenn er eines der Fenster einwirft.“

Die Suche nach den Tätern gestaltet sich schwierig. Bislang hat die Polizei noch keine heiße Spur zu den Randalierern. Die Ermittler hoffen, dass die Verletzungen des einen Täters so auffällig sind, dass Zeugen darauf aufmerksam werden und sich melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon 08234/9606-0 entgegen.

