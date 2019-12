So sieht’s aus in Schwabmünchen

16:12 Uhr

Aus- und Rückblick: Bürgermeister Lorenz Müller erklärt den aktuellen Stand zahlreicher Vorhaben. Was sich in Schwabmünchen tut.

Von Carmen Janzen

So gemütlich ist es selten im Schwabmünchner Rathaus wie auf der letzen Stadtratssitzung des Jahres. Die Damen der Verwaltung haben die Tische mit Kugeln und Tannenzweigen geschmückt, rote Kerzen brennen und auf jedem Platz steht ein Geschenktütchen. Eine Abordnung der Stadtmusikkapelle spielt weihnachtliche Lieder, bevor Bürgermeister Lorzen Müller Bilanz zieht über das ablaufende Jahr und einen Ausblick auf 2020 gab. Was sich in Schwabmünchen tut, welche Vorhaben vorankommen und welche noch etwas Zeit brauchen:

Altes Rathaus Für die Sanierung des Gebäudes in der Neuen Mitte hat das Landratsamt heuer endlich die Baugenehmigung erteilt. Erste Planungen für die Sanierungen starteten bereits im Jahr 2014. Inzwischen wird die Werkplanung erstellt und erste Bauarbeiten sind im Gange.

Hallenbad Seit einigen Wochen liegt die schulaufsichtliche Genehmigung für eine Dreifachsportstätte vor. „Dies hat viele Vorteile, da es zwei Becken gibt, die unabhängig voneinander für unterschiedliche Nutzungen verwendet werden können. Davon werden alle Nutzer enorm proftieren, sowohl die Schulen, als auch die Vereine und die Öffentlichkeit“, so Müller. Zudem gibt es für eine Dreifachsportstätte höhere Fördergelder als für eine Zweifachsportstätte, die ursprünglich vorgesehen war. Aber noch existiert das Bad nur auf dem Papier auf der Wiese zwischen Stadt- und Turnhalle. Die Stadt aktualisiert nun den bereits gestellten Förderantrag und stellt einen Bauantrag. Kosten wird das Bad knapp 14 Millionen Euro. Vier davon trägt der Freistaat und jeweils fünf Millionen der Landkreis und die Stadt Schwabmünchen zusammen mit dem Schulverband.

Fuggerstraße Der dritte Abschnitt der Neugestaltung der Fuggerstraße ist etwas ins Stocken geraten. „Wir wollten die Maßnahme heuer eigentlich komplett umsetzten. Aufgrund der hohen Angebotspreise mussten wir die Ausschreibung aber stoppen“, erklärte Müller. Nun sind die Kosten um etwa eine halbe Million Euro gesunken und zudem wurden höhere Fördergelder genehmigt. Aufgrund dieser Verzögerung wurden dieses Jahre nur die Wasser- und Gasleitungen neu verlegt. Restarbeiten laufen aktuell noch. Nächstes Jahr folgen dann die Straßenbauarbeiten.

Nahmobilitätskonzept In engem Zusammenhang mit der Innenstadtneugestaltung steht auch das Nahmobilitätskonzept, um Lebensqualität und Verkehrssicherheit zu verbessern. Hierzu gab es bereits zwei Bürgerdialoge in der Stadthalle und es wurde eine Fragebogenaktion durchgeführt, an der sich mehr als 500 Bürger beteiligt haben. Einer der wichtigsten Bausteine des Konzepts wird ein Stadtbus sein. Hierzu führt die Stadt seit einiger Zeit Gespräche mit dem AVV.

Arbeitsplätze In der Stadt ist die Zahl der Arbeitsplätze in den vergangenen Jahren um 500 auf etwa 5400 gestiegen. Bezogen auf die Einwohnerzahl belegt Schwabmünchen damit einen Spitzenplatz im Landkreis. Die Arbeitslosenquote befindet sich seit vielen Jahren auf einem niedrigen Niveau.

Gewerbeflächen Damit sich Firmen im Stadtgebiet entwickeln können, braucht es zusätzliche Gewerbeflächen, die von der Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt (GWS) zur Verfügung gestellt werden. Heuer war das die Fläche südlich an der Kreisstraße A30 mit etwa acht Hektar. Dort befindet sich mittlerweile der neue Baywa Bau- und Gartenmarkt. Die weiteren Flächen gehen zum großen Teil an einheimische Firmen.

Wohnraum Neben der Nachverdichtung in der Innenstadt hat Schwabmünchen neue Wohnbaugebiete geplant und erschlossen. Das Wohnbaugebiet Nordost III ist fast vollständig bebaut. Zuletzt entstand dort der Spielplatz. Das Wohnbaugebiet Südwest III nördlich der Südspange wird derzeit geplant. Auf der momentan landwirtschaftlich genutzten Fläche soll Baurecht für Einfamilien- und Reihenhäuser sowie für Geschosswohnungsbau entstehen. Es werden auch Grundstücke an die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises verkauft, damit diese dort Sozialwohnungen baut.

Finanzen Müllers Blick auf die Finanzen erfolgte mit einem „leicht weinenden Auge“, denn Stadtkämmerer Bernhard Jauchmann rechnet heuer mit rund fünf Millionen Euro weniger Gewerbesteuereinnahmen als noch im Jahr 2018, in dem das Rekordergebnis von 13 Millionen Euro erzielt worden war. Beim Einkommenssteueranteil ist nur mit einem leichten Minus zu rechnen. An Schlüsselzuweisungen erhält Schwabmünchen dieses Jahr knapp 250000 Euro, im kommenden Jahr geht der Kämmerer von einer Nullrunde aus. Die Kreisumlage kommt Schwabmünchen besonders teuer zu stehen: rund 8,5 Millionen Euro muss sie heuer an den Landkreis abführen. Im kommenden Jahr wird diese Summe wohl noch einmal eine Millionen Euro höher liegen.

Schulden Die Verschuldung beträgt etwa 875000 Euro. Pro Kopf sind das rund 60 Euro, nicht viel, wenn man den Landesdurchschnitt vergleichbarer Orte betrachtet. Der liegt nämlich bei 678 Euro. Dieses Ergebnis klingt jetzt erst einmal gut, wird sich aber nicht lange halten lassen, wenn das Alte Rathaus, ein Hallenbad, die Fuggerstraße, ein neuer Kindergarten und andere Vorhaben bezahlt werden müssen.

Friedhof Viel getan hat sich auf dem Friedhof, der seit 2018 saniert wird. Die Mauern sind fertig und die Hauptwege erneuert. Im Westen entsteht ein neuer Geh- und Radweg.

Kultur Die Stadt hat eine Stelle für Kultur- und Veranstaltungsmanagement geschaffen. Dr. Doris Hafner ist seit September die neue Kulturmanagerin, die das Kulturangebot verbessern und die Vernetzung optimieren soll. Neben den bekannten Veranstaltungen (Lichternacht, Frühlings- und Weinfestfest, Hoigarten, Singoldsand und Michaelimarkt) und den zahlreichen Ausstellungen im Museum stand heuer das 150-jährige Bestehen der Feuerwehr an. Der Kunstverein ist zehn Jahre alt geworden. Und die Ferdinand-Wagner-Galerie wurde nach einer Überarbeitung neu eröffnet.

Stadtteile In Schwabegg ist das Dorfgemeinschaftshaus im Sommer eingeweiht worden. In Mittelstetten wurde die Straßenbeleuchtung

fertiggestellt.

