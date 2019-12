vor 40 Min.

So soll das neue Kinderquartier einmal aussehen

Zwei große Bauprojekte stehen im Mittelpunkt des Ausblicks von Bürgermeister Erwin Losert auf der Bürgerversammlung in Obermeitingen

Von Sybille Heidemeyer

Gut 50 Obermeitinger verfolgten die zweistündige Präsentation ihres Bürgermeisters Erwin Losert ( CSU) bei der Bürgerversammlung im Bürgerhaussaal. Ein großes Thema waren die in diesem Jahr abgeschlossenen sowie zukünftige Baumaßnahmen.

Zwei große Bauprojekte stehen für das 1777 Einwohner zählende Obermeitingen im neuen Jahr an. Zum einen der Umbau des Anwesens Kirchberg 1 zum Bauhof, zum anderen die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Mauritius. Architekt Horst Hafenmayer präsentierte bei der Versammlung seine Pläne für das „Kinderquartier Obermeitingen“. Durch Visualisierungen und einen computersimulierten Rundgang im Innen- und im Außenbereich zeigte er eindrücklich, wie das umgebaute alte Schulgebäude mit den Anbauten für die zwei Krippengruppen und den Hort aussehen wird. Die Gesamtkosten werden rund 4,9 Millionen Euro betragen, nach Abzug von Fördermitteln rechnet die Gemeinde mit einem Eigenanteil von 2,83 Millionen Euro.

Am Feuerwehrhaus Obermeitingen wird derzeit noch gebaut

Andere Projekte sind hingegen bereits abgeschlossen. Im Frühjahr konnte die Gemeinde den Spielplatz am Feststadel wieder eröffnen, nachdem die Baumängel bei der Aufstellung der neuen Spielgeräte behoben wurden. Die Deckenbauverstärkung der Lechfelder Straße wurde nach vierwöchiger Bauzeit Anfang Juni abgeschlossen. Das Naherholungsgebiet mit Badesee wurde an die Strom- und Wasserversorgung angeschlossen. Die Schotterrasenstreifen in den Baugebieten Süd III und IV wurden umgestaltet und das Bürgerhaus bekam elektronische Schließzylinder. Das Erdgeschoss des Feuerwehrhauses bauen die Feuerwehrler momentan noch in Eigenleistung zu einem Aufenthaltsraum mit kleinem Büro um.

Soziologin Laura Eder stellte das seit Juni 2018 laufende Projekt „Wir daheim auf dem Lechfeld“ vor. In der Nachbarschaftshilfe Obermeitingen bieten momentan 13 Ehrenamtliche Hilfen im Alltag an. Da bisher nur sehr wenige Anfragen kämen, ermunterte Eder dazu, sich bei Unterstützungsbedarf zu melden. Auch seien weiterhin Bürger willkommen, die sich in der Nachbarschaftshilfe engagieren wollen.

Obermeitingens Bürgermeister lobt das Engagement der Vereine

Impressionen der 60-Jahr-Feier des SSV und der 50-Jahr-Feier des Burschenvereins rundeten den Vortrag des Bürgermeisters ab. Im Anschluss dankte er allen Vereinen für ihr Engagement: „Sie machen eine attraktive und lebendige Dorfgemeinschaft aus.“

Am Ende stand Losert den Bürgern Rede und Antwort. Die Frage nach den konkreten Kosten für den laufenden Betrieb des Badesees konnte er auf der Versammlung nicht beantworten. Angesprochen auf die Kiesausbeutung, gab Losert zu, dies auch kritisch zu sehen. Der Mobilfunkmast ist seit Oktober aufgestellt, aber noch nicht in Betrieb. Zwei Bürger wünschten sich eine Verbesserung, beispielsweise eine Geschwindigkeitsbegrenzung, bei der Anbindung des Baugebietes Ost II (Am Gehrenfeld) an die Lechfelder Straße. Bürgermeister Losert versprach eine Überprüfung.

