So war das E-Sports-Turnier in Königsbrunn

Plus Im Königsbrunner Jugendzentrum treten Computerspieler bei "League of Legends" gegeneinander an. Wie das Turnier lief und wer gewonnen hat.

Von Helga Mohm

Drachen, Monster, Krieger oder mystische Wesen kämpfen gegeneinander. Sie haben nur ein Ziel: die eigene Basis zu verteidigen und die des gegnerischen Teams zu zerstören. Darum geht es in dem Computerspiel „League of Legends“. Konzentration, perfekt abgestimmtes Zusammenspiel zwischen den Teamspielern sowie die richtige Rollenverteilung ist mindestens genauso wichtig wie die richtig eingesetzte Strategie. Beim dritten X-Cup-Turnier im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix hat sich das Team Flying Manatees den X-Cup-Turniersieg erspielt. Nikita Erdle (Spielername lezrup), Lorenz Schmidt (kolororix), Sophie Gabriel (Hardstuck Duck), Joshua Berghoff (Herr Grey) und Yagmur Baser (Uzuuu) gehörten zur Siegermannschaft.

Bei dem Computer-Turnier in Königsbrunn waren nur Teams aus der Region zugelassen

Insgesamt zwölf Teams mit je fünf bis sieben Spielern starteten beim X-Cup. Teilnehmen konnten nur regionale Teams. Vier Teams schieden bereits in der Online-Vorrunde aus. In den live ausgetragenen Finalspielen der Hauptrunde im K.o.-Format traten somit acht Teams an zwei Tagen im Jugendzentrum Matrix gegeneinander an.

Spektakuläre Kulisse für das League-of-Legends-Turnier

Der abgedunkelte Matrix-Veranstaltungsraum war in gedämpftes rot-blaues Licht gehüllt. Vor einer nachgebauten dekorativen Steinwand saßen auf jeder Seite je fünf Spieler mit Headsets. In rasender Geschwindigkeit klickten sie auf ihre Computermaus oder bewegten geschickt mit Tastenkombinationen auf der Tastatur ihre Spielfiguren auf dem Bildschirm zu Höchstleistungen. Über Headsets kommunizierte das Team, warnte sich vor versteckten Gegnern oder besprach neue Angriffsstrategien.

Die Plexiglasscheiben zwischen jedem Spieler gehörten zum Corona-Hygienkonzept. Lediglich der sogenannte Caster, der mit viel Spielverständnis das laufende League-of-Legends-Spiel kommentierte sowie der ehrenamtliche Moderator Luca Fernholtz, waren zu hören. Im Raum verfolgten rund 30 Zuschauer mit dem nötigen Abstand auf der großen Leinwand das Spiel. Mehr Zuschauer durften nicht in die Einrichtung. Aber immer wieder fanden sich kleinere Gruppen auf dem Außengelände ein und fieberten über die Außenleinwand mit. Zwischen den rund 45-minütigen Spielen wurden die Teilnehmerplätze immer wieder desinfiziert.

Das Ziel: Beim Computerspielen Menschen sollen zusammenkommen

Das kleine Team rund um den jungen E-Sport-Verein Brocco-Lee sind Spezialisten in der Szene. Sie waren bereits beim inzwischen inaktiven E-Sport Verein Anoxiq in Augsburg aktive Mitglieder und bringen beim X-Cup sehr viel Fachwissen mit ein. Coronabedingt finden derzeit kaum Turniere statt. Umso mehr freute sich das Team über die Realisierung des Turniers mit Corona-Hygienekonzept. Medienpädagoge Steve Klier vom Matrix unterstützte gemeinsam mit einigen ehrenamtlichen Jugendlichen das Sport-Event.

„Unser gemeinsames Ziel beim E-Sport ist es, Menschen zusammenzubringen und zu vernetzen. E-Sport-Vereine nehmen als soziale Komponente und zur Suchtprävention eine wichtige Rolle ein“, sagte der 22-jährige Vorsitzende von Brocco-Lee, Simon Püschel. Der Jurastudent ist vielfältig in der Jugendarbeit aktiv. Er engagiert sich auch im E-Sport-Hochschulteam der Uni Augsburg sowie als Kirchenvorsteher der Evangelischen Kirche Bobingen.

