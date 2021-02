vor 52 Min.

So war der Corona-Fasching in Königsbrunn

Plus Eine Faschingssaison ohne Veranstaltungen: Einige Königsbrunner Carnevalisten hatten so etwas noch nie erlebt. Wie der CCK-Fantasia wenigstens etwas Stimmung machte.

Von Claudia Deeney

Am Aschermittwoch ist alles vorbei, auf den Fasching trifft das sicher zu, auf die Covid-19 Pandemie leider nicht. Doch nur weil sämtliche geplanten Veranstaltungen ausfielen waren die Mitglieder des CCK-Fantasia in der fünften Jahreszeit nicht untätig. „Wir haben schon Fasching gefeiert“, sagt Dieter Schwab: „Wir haben uns online getroffen“. Der Vorsitzende erzählt bei der traditionellen Rathausschlüsselübergabe, wie das war

Die Kinder des Vereins beispielsweise hatten am Faschingsdienstag ein virtuelles Treffen. Alle im Kostüm und alle mit einem Party-Set als Überraschung beschenkt.

Organisiert vom Betreuerteam konnten die Eltern für ihre Kinder jeweils ein Paket gefüllt mit Luftschlangen, CCK-Krapfen, Schaumküssen und noch einiges mehr in einem unverschlossenen Auto abholen. „Das zeigt auch, wie viel Vertrauen wir untereinander haben“, sagt Schwab. Bei der Online-Weihnachtsfeier des Clubs hatte es bereits ein kontaktloses Weihnachtswichteln gegeben. Trotzdem sei persönlicher Kontakt nicht zu ersetzen, wie der Vorsitzende sagt. Die virtuelle Zusammenarbeit klappe zwar gut, könne aber die Angebote des normalen Lebens nur vermindert kompensieren.

Einige CCK-Mitglieder wussten nicht, wie sich ein Fasching ohne Feier anfühlt

Gelernt habe man aber auch sehr viel, beispielsweise das soziale Netz trotz aller Einschränkungen stabil zu halten, auch wenn man nicht jeden erreichen könne. Gelernt haben auch alle, dass man tatsächlich ohne aktive Faschingszeit überleben könne. Viele Mitglieder kannten diesen Zustand vorher gar nicht, weil sie schon so lange im Karneval tatkräftig dabei seien.

Auch wenn die sozialen Kontakte fehlen, bemühen sich die Verantwortlichen beim CCK-Fantasia sehr, wenigstens ein paar Traditionen aufrecht zu erhalten. So gaben Dieter Schwab und Vorstandsmitglied Mathias Semmler an diesem Aschermittwoch, genau wie all die Jahre zuvor, die symbolischen Schlüssel des Rathauses an Bürgermeister Franz Feigl zurück. Als Resümee der sehr ungewohnten vergangenen Saison erklärte dieser die Herkunft des Brauches mit einem Augenzwinkern: „Die Schlüsselübergabe hat einen venezianischen Hintergrund, die Bediensteten sollten sich auch einmal wie Herren fühlen dürfen.“

CCK und Königsbrunns Bürgermeister verzichten auf das Geldbeutel auswaschen

Auf das traditionelle „Geldbeutel auswaschen“ verzichteten Bürgermeister und die CCKler. Leer seien zwar die Beutel alle, aber die drei Beteiligten hoffen insgesamt das Beste, sowohl für den Verein, als auch für die Stadt. Und da appelliert Franz Feigl an die Bürger: „Sparen Sie bitte ihr Geld, bis die Geschäfte in Königsbrunn wieder öffnen dürfen. Geben Sie es hier aus und unterstützen Sie somit die Händler vor Ort.“

Und auch der CCK-Fantasia hat zwangsweise gespart. Nämlich sein Programm für die vergangene Saison, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben wie Schwab versichert: „Wir machen weiter und holen aus der Schublade unsere Pläne heraus. Wir hoffen einfach, dass der Fasching 2021/2022 wieder wie gewohnt stattfinden wird.“

