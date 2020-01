14.01.2020

So werden Sie zum Nichtraucher

Caritas hilft bei der Tabakentwöhnung. Erstes Infotreffen am Donnerstag

Wer seiner Gesundheit und seines Umfeldes zuliebe mit dem Rauchen aufhören möchte und sich dabei professionelle Unterstützung wünscht, erhält diese im Raucherentwöhnungskurs der Caritas. Sebastian Müller, Suchttherapeut und zertifizierter Trainer für das Rauchfrei-Programm, bietet mehrwöchige Kurse mit insgesamt sechs Treffen und zwei individuellen Telefonterminen an.

Das nächste unverbindliche Informationstreffen zum Rauchfrei- Programm findet am Donnerstag, 16. Januar, im ersten Stock der Weidenhartstraße 31 von 17.30 bis 19 Uhr statt. In der Folge startet der neue Kurs am Donnerstag, 30. Januar, und dauert bis 12. März.

Insgesamt trifft sich die Gruppe sechsmal, jeweils donnerstags um 17.30 Uhr. Am 20. Februar wird gemeinsam die letzte Zigarette geraucht. An zwei Terminen sind individuelle Telefongespräche geplant.

Vielen Rauchern fällt es schwer, sich für immer von der Zigarette zu trennen. Als treuer und zuverlässiger Begleiter in nahezu allen Lebenslagen und Bedürfnissituationen wird sie sehr geschätzt. In den Gruppentreffen erfahren die Teilnehmer Wissenswertes zum Thema Rauchen und lernen Methoden kennen, die ihnen helfen, ihr Ziel, endlich rauchfrei zu werden und zu bleiben, zu erreichen. Gemeinsam in der Gruppe wird der Rauchstopp vorbereitet und dann umgesetzt. In den Treffen nach dem Rauchstopp wird das Risiko, in die alten Rauchgewohnheiten zurückzufallen, gezielt bearbeitet und so die Rauchfreiheit gefestigt. „Keiner wird gedrängt, mit dem Rauchen aufzuhören. Es ist und bleibt ein Angebot. Und eine Chance auf ein zufriedenes, rauchfreies Leben“, erläutert Sebastian Müller.

Das Rauchfrei-Programm wird laufend, basierend auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, weiterentwickelt. Herausgeberin ist die IFT-Gesundheitsförderung, die auch für die Zertifizierung der Kursleiter verantwortlich ist. Das Programm wurde vom IFT Institut für Therapieforschung in München in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) entwickelt und hat sich seit vielen Jahren in der Praxis bewährt. Seriöse Studien zeigen, dass über 30 Prozent der Teilnehmer auch nach einem Jahr noch nicht wieder rauchen. Detaillierte Informationen zum Programm sind zu finden unter www.rauchfrei-programm.de oder www.ift-gesundheit.de.

Die Kursgebühr beträgt 125 Euro und wird von den meisten Krankenkassen bezuschusst.

zur kostenlosen Infoveranstaltung per Telefon unter der 08232/96640 oder E-Mail suchtfachambulanz.schwabmünchen@caritas-augsburg.de möglich. Kurzentschlossene können ohne Anmeldung teilnehmen.

