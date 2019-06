vor 24 Min.

Söder kommt zum Parteitag der CSU

Am Freitag treffen sich in Schwabmünchen die schwäbischen Delegierten zu Neuwahlen.

An seinen Besuch beim Michaeli-Markt im vergangenen September in Schwabmünchen erinnere er sich noch sehr gerne, sagte Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder Parteifreunden in der Stadt. Am nächsten Freitagabend ist er wieder in Schwabmünchen. Diesmal in der Stadthalle, alledings nicht vor öffentlichem Publikum. Vielmehr spricht er vor rund 200 Vertretern seiner Partei aus ganz Schwaben.

Ferber stellt sich zur Wahl als Schwaben-Chef

Die Delegierten treffen sich zur Neuwahl des Bezirksvorstandes. Nach den parteiinternen Wahlen auf Orts- und auf Kreisebene steht nämlich der schwäbische Parteitag an. Alle zwei Jahre werden die Delegierten zur Stimmabgabe gebeten. Der CSU-Bezirksvorsitzende und Europaabgeordnete Markus Ferber steht für eine weitere Periode als Vorsitzender zur Verfügung. Seit 2005 ist er Chef von einem der größten Bezirksverbände.

Ferber will ihn weiter führen und wirbt mit seiner Bilanz: „Die schwäbische CSU konnte auch in den letzten zwei Jahren wichtige Themenfelder besetzen und diese voran bringen. Neben dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum konnten wir auch im Bereich Wirtschaft, innere Sicherheit sowie Familienpolitik unsere Akzente setzen“, so der Bezirksvorsitzende.

Ebenso betont der Europaabgeordnete auf Forderungen für eine weitere Elektrifizierung von Bahnstrecken, wodurch ein wesentlicher Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz geleistet werden könne.

Gastrednerin ist neben Söder auch Staatssekretärin Carolina Trautner als Heimatabgeordnete und CSU-Kreisvorsitzende. (pit)

