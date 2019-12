10.12.2019

Solistenensemble mit erstaunlicher Homogenität

Das Ensemble 12 zeigte mit seinem Konzert „In adventu domini“ eine interessante Choreographie, bei der auch das Publikum eingebunden wird

Von Andrea Collisi

Über ein ganz besonderes Konzert konnten sich die etwa 120 Besucher in der Kirche St. Ulrich freuen. Kirchenmusiker Christoph R. Gollinger hatte das Ensemble 12 mit seinem aktuell einstudierten Adventsprogramm eingeladen, das thematisch an den vier Adventssonntagen ausgerichtet war und eine Vielzahl von weitgehend unbekannten Chorwerken aus allen Epochen vortrug.

Besonders war auch die Architektur des Konzertaufbaus. In den vier Programmblöcken erklangen als roter Faden jeweils eine kurze Motette von Josef Gabriel Rheinberger, ein mit dem Publikum gesungenes bekanntes Adventslied und eine Vertonung von „Es ist ein Ros entsprungen“ aus der Weihnachtsgeschichte von Hugo Distler. Daneben waren Chorwerke von Gregor Aichinger, Giaches de Wert, Lajos Bardos, Simon Wawer, Vic Nees, Heitor Villa-Lobos, Maurice Duruflé und Ivo Antognini zu hören und damit tatsächlich nicht nur aus fünf Jahrhunderten geistliche Chormusik bis in die zeitgenössische Musik, sondern auch von Komponisten ganz unterschiedlicher Nationalität. Die semiprofessionelle Gesangsgruppe, die sich 2016 aus zwölf erfahrenen Chorsängerinnen und Chorsängern beziehungsweise Gesangstudierenden (siehe Infokasten) der Hochschule für Musik in Nürnberg gebildet hatte, wird von Professor Alfons Brandl zurückhaltend und doch präsent geleitet. Man erkennt: Es ist wenig Dirigat notwendig, man spürt die Einheit des Ensembles, bei welchem wohl jeder Einzelne Konzerte bestreiten könnte und teils auch gibt. Den Königsbrunner Zuhörern ist beispielsweise Tenor Christoph Teichner kein Unbekannter. Die Sängerinnen und Sänger kommen aus ganz unterschiedlichen Teilen Bayerns zur Probenarbeit am Wochenende meist in Rehling zusammen. Sie studieren in der Regel drei Programme im Jahr ein, die sie sowohl in München, Nürnberg, Frankfurt sowie in Augsburg und Umgebung aufführen. Das Ensemble 12, das die meisten Zuhörer wohl in dieser Zusammensetzung erstmals hörten, präsentierte sich dabei als eindrucksvolles Solistenensemble mit erstaunlicher Homogenität und Intonationssicherheit. Schon bei der eingangs gesungenen Motette „Ad te levavi“ von Josef Gabriel Rheinberger war die große dynamische Bandbreite vom eindringlichen Pianissimo bis zum strahlenden Fortissimo zu erleben und eine musikalische Artikulation und Textverständlichkeit zu hören, die die Professionalität aufzeigte.

Dirigent Alfons Brandl erklärte unserer Zeitung, dass er das vielgestaltige Programm vom Klang und der Stilistik her mit den zwölf Sängerinnen und Sängern sehr differenziert erarbeitet. Auch für einen regelmäßigen Konzertbesucher fielen dabei die Besonderheiten auf, wie etwa bei der Interpretation von Giaches de Werts „Gaudete in Domino“. Das Werk der Hochrenaissance wurde mit dem gregorianischen Introitus verbunden und klar und obertonreich gesungen. Das „De profundis clamavi“ des Holländers Vic Nees entwickelte sich vom mystischen Anfang zu einem anrührenden Aufschrei, bis es am Ende fast im Nichts versank. Beim „Salve regina“ von Ivo Antogini gab es teils flüsternden Sprechgesang. Schön war auch das Miteinbeziehen der Zuhörer, die sich auch als sehr sangesstark erwiesen. Vier bekannte Adventslieder hatte der Leiter des Ensembles zum Mitsingen für das Publikum arrangiert. Am Ende gab es langen und herzlichen Applaus und eine stimmige Zugabe, „A child is born“ von Thad Jones. Martin Winter, selbst ein vielfach in diversen Chören eingesetzter Tenor, war sehr angetan. „Da ist dem Ensemble wirklich Großartiges gelungen.“

„Stabat mater dolorosa“, barocke Vertonungen von Domenico Scarletti zu zehn Stimmen, am 27. März in Rehling und am 28. März 2020 in Mering

Themen folgen