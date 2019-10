vor 22 Min.

Soll man im Alter noch Auto fahren?

Wie lange sollen Senioren Auto fahren? Diese Frage wurde nun in Schwabmünchen diskutiert.

Das Thema stößt in Schwabmünchen auf großes Interesse. Es gibt nicht nur Fragen, sondern auch viele Antworten von Experten

Streit ist programmiert, wenn jemand einem älteren Menschen sagt, dass er nicht mehr fahrtauglich sei und den Führerschein abgeben solle. Der Eingriff ins Privatleben ist riesig, die Veränderungen für den Betroffenen sind es ebenso. Mit dem gesamten Themenkomplex beschäftigte sich ein Abend im Pfarrzentrum Schwabmünchen, veranstaltet von der Sozialstation und dem ADAC-Automobilclub Schwabmünchen. Und er brachte viele Informationen.

Das Interesse vor allem bei älteren Mitbürgern war groß. Mehr als 50 kamen, um zu erfahren, wie mit dem Thema umzugehen ist, ob als Betroffener, als Familienmitglied, als Arzt oder als Polizeibeamter.

Den Hauptvortrag hielt Diplompsychologe Thomas Hertkorn, unter anderem Fachpsychologe für Verkehrspsychologie an der Fachklinik in Ichenhausen. Er zeigte zunächst auf, dass es eine Straftat sein könne, wenn man sich mit körperlichen, geistigen und anderen medizinischen Einschränkungen ans Steuer setzt, gleichgültig ob es Demenz ist, Steifigkeit, Blickfeldeinschränkung, schlechtes Hören und Sehen, Medikamentennutzung oder -missbrauch oder Alkoholgenuss. Hertkorn betonte, dass vom Fahrer viel Eigenverantwortlichkeit gefordert sei: Bin ich noch fahrtauglich? Der Psychologe weiß natürlich, dass jemand, der eine Einschränkung hat, sich diese extrem ungern eingesteht oder gar mitteilt. „Für viele wäre mit den Konsequenzen eine Minderung der Bewegungsfreiheit, der Verlust von Lebensqualität, ja eventuell das Problem des Broterwerbs verbunden“, so Hertkorn. Außerdem erklärte der Psychologe, dass die Betroffenen ihre Einschränkungen meist völlig falsch einschätzen und sie verharmlosen.

Wenn sich der Führerscheininhaber selbst uneinsichtig zeigt, sind andere gefragt, die ihn auf seine fahrerischen Schwächen aufmerksam machen sollten. Doch genau da liegt das Problem. Wer soll es dem Betroffenen sagen?

Der Ärger ist auf jeden Fall programmiert, vor allem, wenn Familienangehörige auf Schwächen und eventuellen Führerscheinentzug hinweisen.

Wer von massiven Fahrproblemen eines Verkehrsteilnehmers weiß und nichts unternimmt, könnte laut Hertkorn im Falle eines Unfalls eventuell mitverantwortlich gemacht werden. Sollte mit einem geschwächten Verkehrsteilnehmer eine vernünftige Kommunikation möglich sein, so könnte ihm vorgeschlagen werden, sich Tests zu unterziehen, entweder durch einen Verkehrspsychologen oder -mediziner, einen Fahrlehrer oder andere geeignete Personen. Auch Fahrsicherheitstrainings beim ADAC seien denkbar oder beispielsweise Fahrsimulatorfahrten.

Sollte sich herausstellen, dass die Fahrschwächen massiv sind und ein teilweises oder komplettes Fahrverbot notwendig ist, so sollte das der Führerscheinbehörde mitgeteilt werden. Eine Meldepflicht besteht allerdings nicht, nur ein Melderecht. Die Behörde entscheidet dann über den eventuellen teilweisen (Umkreis-, Nachtfahrt-, Regenbeschränkung) oder vollständigen Führerscheinentzug, der kostenpflichtig ist. Wer seinen Schein freiwillig abgibt, muss nichts bezahlen.

„Die Hürden für eine komplette Aberkennung der Fahrerlaubnis sind sehr hoch“, so Hertkorn. Wer nur leichte Schwächen aufweist, sollte sich selbst auferlegen, unter anderem auf Automatikgetriebe bei einem kleineren und schwächeren Fahrzeug umzusteigen und sich seinen Schwächen gemäß zu verhalten.

ADAC-Vertragsanwalt Alexander Haussmann wies darauf hin, dass der Führerschein grundsätzlich lebenslang erteilt werde, in Ländern wie Italien, Spanien und Großbritannien ab einem gewissen Alter aber Tests bestanden werden müssen, um den Schein behalten zu dürfen. In Deutschland muss der Führerschein inzwischen nur erneuert werden, um mit neuen Bildern versehen zu werden. Erfährt hierzulande der Versicherer im Falle eines verursachten Schadens von einer nachgewiesenen Schwäche des Fahrers, kann er ihn an den Unfallkosten beteiligen.

Die Empfehlung der Referenten: Den unsicheren Fahrer zu freiwilligen Tests motivieren, die dann zu einer realistischen Selbsteinschätzung und zu freiwilligen Fahrbeschränkungen führen sollen. (rr-)

veranstaltet zu dem Thema „Mobil im Alter“ einen öffentlichen Abend im Clubhotel Deutschenbaur, und zwar am Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Themen folgen