00:34 Uhr

Sommermärchen für Schulabsolventen

Rund 110 Jugendliche der Mittelschule Bobingen wechseln ins Berufsleben

Der Schulabschluss öffnet eine Tür zu einem neuen Lebensabschnitt. So auch an der Mittelschule Bobingen, an der insgesamt einhundert Schüler nun in einen neuen Lebensabschnitt entlassen wurden.

Für sie sang Abschlussschüler Daniel Lutz alleine mit Klavierbegleitung zu Beginn der Feierstunde in der Singoldhalle Bobingen das Lied „When I Was Your Man“. Schulleiter Robert Walch begrüßte Schüler und Eltern und war sich sicher, dass die Absolventen vor vielen Jahren an ihrem ersten Schultag noch nicht an den Schulabschluss gedacht hatten. „Eure Eltern aber hatten damals schon das Ziel vor Augen“, so Walch. Als Schüler stelle man erst im Laufe des Schülerlebens – manchmal früher, manchmal eher später – fest, dass Schule nicht Schikane bedeutet, sondern Hilfe und Vorbereitung für das spätere Berufsleben geben will. Immer öfter werde deshalb in den letzten Schuljahren und Monaten aus der Pflicht eine Kür, würde mehr gelernt und Hilfe angenommen, freute sich Walch. „Und heute dürft ihr das Hochgefühl genießen, welches Ihr zu Recht habt“, wandte sich der Schulleiter an seine scheidenden Schüler. „Die Abschlussfeier heute ist euer persönliches Sommermärchen.“ Jetzt sei der Weg in die Zukunft frei. Als Lehrer verabschiede man sich nun auch mit Wehmut, hoffe aber, dass jeder Schüler seinen Weg gehe. Zahlreiche Schritte ging und tanzte nach diesen Worten die Tanzgruppe der Mittelschule zu dem Lied „Con calma“.

Bürgermeister Bernd Müller befand vor der Ehrung der Schulbesten, dass mit diesem Tag für die Abschlussschüler eine wesentliche Phase des Lebens ein Ende finde. „Alle Schüler haben mit ihrem Abschluss alle Chancen dieser Welt“, meinte Müller und mahnte, dass es große Erfolge bisher nur gab, weil es Menschen gebe, die sich dafür einsetzen. Da sei nicht unbedingt nur die Schulbildung entscheidend. Er forderte die Schüler auf, das Beste aus dem vor ihnen liegenden Leben zu machen. Müller gratulierte auch den drei Schulbesten: Màtè Fiser (Notenschnitt 1,89), Rehaf Sleiman (1,22) und Marvin Ritzer (1,6).

Die Schülerrede hielten mit Romy, Daniel und Onur drei Abschlussschüler. Sie betonten, dass kein Mensch fehlerfrei sei, die Lehrer sich aber redlich bemüht hätten – und sie erinnerten sich vor allem an die schönen Erlebnisse aus ihrer Schulzeit.

Nach den Zeugnisvergaben für rund 70 Schüler der neunten Klassen, 40 Schüler aus dem Mittlere- Reife-Zweig und einigen Schülern aus der letzten Deutschlernklasse der Schule, schlossen Romy Rauch und Daniel Lutz mit dem Duett „I Don’t Care“ den offiziellen Teil des Abends ab. Für die Teilnehmer des Mittelschultanzkurses ging der Abend noch lange weiter: Sie tanzten nicht nur in ihren Schulabschluss, sondern auch beim Abschlussball des Tanzkurses. (anja)

Themen Folgen