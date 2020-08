11.08.2020

Sommerstars trotzen der Hitze

Nina Scherer und Fabian Schorer aus Wörleschwang (beide sechs Jahre alt) genießen den Sommer in vollen Zügen.

Schicken Sie uns Ihr schönstes Kinderbild. Tolle Preise winken

Die heißesten Tage des Sommers stehen bevor: Da spielt es keine Rolle, dass viele Familien ihre Ferien daheim verbringen. Was sie erleben, sollen Eltern, Großeltern oder Geschwister in Fotos festhalten: Die Schwabmünchner Zeitung sucht während der Ferien die schönsten Sommer-Kinderfotos. Es gibt in unserem Online-Angebot auch eine Bildergalerie mit den Schnappschüssen von den Kleinen, die fortlaufend aktualisiert wird. Im Internet kann nach Ferienende auch jeder für sein Lieblingsbild abstimmen. Unter den zehn Bildern mit den meisten Stimmen wählt die Redaktion danach ihre Sommerstars aus. Die Gewinner dürfen sich auf besondere Preise für die ganze Familie freuen.

Mitmachen kann jeder, der ein originelles, möglichst aktuelles Kinderbild (Aufnahme nicht älter als ein halbes Jahr) einsendet. Sie können Ihren Liebling beim Eisessen, Schwimmen oder in anderen netten Situationen fotografieren – nur unbekleidet sollten die Kleinen auf dem Bild bitte nicht sein. Bitte schreiben Sie ein paar Sätze dazu, wer auf dem Foto zu sehen ist, und beschreiben Sie kurz die Situation.

Die Aufnahmen für die Sommeraktion können bis Montag, 7. September, gemailt oder geschickt werden. (kar, mcz)

Mailen Sie die Bilder von den kleinen Sommerstars an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de oder schicken Sie diese per Post an Redaktion Schwabmünchner Allgemeine, Bahnhofstraße 17, 86830 Schwabmünchen.