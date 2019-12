vor 17 Min.

Sorgsam ausgewählte Wundertüte

Das Akkordeon-Orchester Monday Evening stimmt auf Adventszeit ein

Von Sabine Hämmer

Einer der Höhepunkte im Programm des Adventsmarktes bei der Kirche St. Johannes war das gut besuchte Adventskonzert im großen Saal des evangelischen Gemeindezentrums. Dort stimmte das Akkordeon-Orchester Monday Evening unter der Leitung von Sabine Leimer mit einer sorgsam ausgewählten Wundertüte an vorweihnachtlichen Melodien und stimmungsvollen Gedichten gekonnt auf die Adventszeit ein. Verstärkt wurde das bewährte Aufgebot an Akkordeon-Instrumenten mit einem Bariton-Saxofon. „Dank dieses Instrumentes lässt sich die heutige Musikauswahl noch passender in den unteren Tonlagen, im Bassbereich betonen“, so Sabine Leimer.

Eine fröhlich illustrierte Powerrpoint-Präsentation, die im Hintergrund der Bühne ablief, diente den Besuchern als Information. Den Konzertauftakt setzte „A Discovery Fantasy“, ein Konzertwerk aus der Feder von Jan de Haan. Das Werk basiert auf der Erkennungsmelodie einer bekannten holländischen Musik-Fernsehsendung aus den 80er Jahren. Zwischen den einzelnen Sätzen lasen Mitglieder des Orchesters stimmungsvolle Weihnachtsgedichte von Dichtern wie Rainer Maria Rilke, Theodor Storm und anderen vor. „Die nachfolgende Paukenschlag-Sinfonie von Joseph Haydn weckte seinerzeit eingeschlafene Konzertgäste aus dem seeligen Schlummer“, witzelte Sabine Leimer.

Als Gast-Trommler durfte der erst 21 Monate alte Matyas, der gemeinsam mit seiner Oma Sigrid Pforr auf die Bühne kam, mitwirken. Für den mutigen Paukenschlag des kleinen Buben gab es vom Publikum großen Sonderapplaus. Bei den nachfolgenden weihnachtlichen Ohrwürmern wie „Oh Tannenbaum“, „Oh du fröhliche“ und „Es ist ein Ros entsprungen“ durften die Besucher nach Herzenslust mitsingen. Weihnachtsbräuche aus Russland und England mit den dazu passenden Musikstücken erläuterte Sabine Leimer anschließend. So spielte das Orchester zum russischen „Väterchen Frost“, der dort am 6. Januar die Bescherung mit Geschenken vornimmt, die flotte „Petersburger Schlittenfahrt“. „Bunte Strümpfe, die im Kamin aufgehängt und bestenfalls von Father Christmas reichlich befüllt werden, diesen Brauch zelebrieren gerne die Engländer“, so Sabine Leimer. „Darüber hinaus lieben die Bewohner der Insel opulente Dekorationen mit Mistelzweigen, Stechpalmen und Lorbeerranken.“ Zu hören gab es nachfolgend die Christmas- Suite von Jan de Haan und das beliebte Orchesterstück „Sleigh Ride“, bestens bekannt auch als klingende Schlittenfahrt, von Leroy Anderson Ende der 1940er Jahre komponiert. Nach lang anhaltendem Applaus entführte das Akkordeon-Orchester seine Zuhörer als musikalische Zugabe noch in den weißen Winterwald.