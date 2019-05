21:02 Uhr

Spannende Literatur mit prickelnder Nachlese

Was die erfolgreiche Autorin Christina Stöger bei ihrer Lesung beim Bücherfrühling in Königsbrunn zum Besten gibt.

Von Andrea Collisi

Königsbrunner Bücherfreunde kamen beim Bücherfrühling zusammen um Christina Stöger bei ihrer Lesung des prämierten Liebesromans „Meer der Träume“ in der Stadtbücherei zuzuhören.

Die gebürtige Hamburgerin hat es seit vielen Jahren schon in den Süden Deutschlands verschlagen. Stöger schreibt seit 2003 in vielfältiger Weise: Alles, wie sie sagt, was ihr beim Beobachten auf Spaziergängen mit dem Hund, im Café sitzend oder auch aufgrund von eigenen Erlebnissen oder Erzählungen anderer lesenswert erscheint, hält sie gern fest, spinnt sie mit Fantasie in Erzählungen oder andere Formen, um es Dritten zugänglich zu machen. Dabei hat sie schon mehrere Bücher in ganz unterschiedlichen Sparten wie Kindergeschichten, Gedichtband, Thriller und auch eine erotische Trilogie hervorgebracht. Einige Exemplare davon können die Königsbrunner Lesefreunde in der Stadtbücherei ausleihen.

Ausgezeichneter Roman enthält viel Biografisches

Für den Abend hatten sich die Autorin zusammen mit Kathrin Jörg von der Stadtbücherei und Ursula Off-Melcher vom Kulturbüro für den 2017 von Radio Planet Berlin mit den Planet Award in der Rubrik Liebesromane/Erotik ausgezeichneten Roman entschieden. In diesem, sagt Stöger, gebe es auch viel Biografisches. Nach kurzer Vorstellung zu ihrer Person und ihrem Werdegang entführt die 39-Jährige die Zuhörer in die Welt eines Mix aus Realität und Fiktivem.

Das Buch sei zweigeteilt erklärt Stöger: Einmal die Realität abbildende beobachtende Erzählerperspektive wie aus Sicht der Protagonistin in der Reihung der Träume. Dazwischen gebe es aber auch Gedichte und eine Kindergeschichte. Das sei ihr ganz spezifisches Charakteristikum, dass sie, gleich welche Art von Buch sie schreibe, darin einige Gedichte und möglichst eine Kindergeschichte mit integriere, wird sie später auch bei den Fragen der Zuhörer unterstreichen.

Suche nach den Ursachen ihrer Träume

Zunächst aber liest sie den Prolog und einige weitere Seiten und skizziert das Leben ihrer Protagonistin Fee, die sich auf die Reise in den Norden macht mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Es gilt, endlich den näheren Umständen des fünf Jahre zurückliegenden Mordes an ihren Eltern auf den Grund zu kommen. Fünf Jahre – so alt ist auch ihr Sohn und Sonnenschein Jason und fünf Jahre ist es auch her, dass sie sich jede Nacht im gleichen Traum aufhält, der jedoch immer an gleicher Stelle gekappt wurde. Darin liegt sie immer unter den gleichen Umständen auf dem Boden.

Dass sich dies ändern wird, erfahren die Zuhörer noch beim Vorlesen weiterer spannender Passagen, doch mehr verrät Stöger nicht, denn sie will ja den eignen Lesespaß nicht verderben – und freut sich auch, wenn mancher ein eigenes Exemplar erwirbt. Das tun die Leser und wollen auch eine Widmung. Zuvor aber stellt sich Christina Stöger noch den Fragen der Zuhörer, die auch die Vorleseart der Autorin so lebendig empfanden: „Ich hätte gern das ganze Buch jetzt anhören können, so spannend und gut fand ich es. Schade, dass das nicht geht“, sagt beispielsweise Sylvia Frey.

Vom Literaturkreis ist neben Hilde Mühsam auch Helga Heilmann anwesend. Sie lassen sich ebenfalls gekaufte Bücher signieren. Auch Exemplare der erotischen Trilogie werden gekauft. Und dann entsteht plötzlich aus dem Kreis der Fragenden um die Autorin der Wunsch nach doch mehr. Und so gibt diese aus der prickelnden Stimmung und Laune heraus eine ihre erotischen Kurzgeschichten zum Besten, sozusagen als Nachlese oder Betthupferl – und der Applaus war ihr sicher.

