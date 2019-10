vor 33 Min.

Sparkasse wechselt die Straßenseite

Die Filiale Lechfeld der Kreissparkasse Augsburg ist in neue Räume umgezogen. Die erste Kundin wurde in der neuen Filiale besonders empfangen (von links): Wiktoria Mokrzynska, Martina Mayr, Sarah Nowak, Sabrina Burek, Daniel Schwarz und Bastian Mayr.

Filiale in Untermeitingen zieht ins Ärztezentrum. Die Beratung soll künftig moderner ablaufen.

Auf den ersten Bluck macht der Umzug der Untermeitinger Kreissparkasse kaum einen Unterschied: Die Filiale wechselt mit ihrem Einzug ins Ärztezentrum praktisch nur die Straßenseite. Im Inneren hat sich allerdings einiges verändert.

Fünf statt vier Mitarbeiter

Seit Montag empfängt die Filiale Lechfeld ihre Kunden im Ärztezentrum am Lechring 2. Zwar auf weniger Fläche als bisher, aber dafür mit fünf statt vier Mitarbeitern. „So haben wir mehr Zeit für Kunden, die unangekündigt vorbeikommen“, sagt Filialleiter Daniel Schwarz. Und an Fläche fehle es nicht: Durch die moderne Ausstattung habe man viel Platz gespart. Zum Beispiel bei den Kontoauszugdruckern: Sie seien nun in die Geldautomaten integriert.

Neues papierloses Beratungskonzept

„Wir haben die Chance genutzt, unsere Filiale in zukunftsfähige Räume zu verlegen, die wir intelligent nutzen können“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Augsburg Richard Fank. Und für die intelligente Nutzung hat sich das Team in Untermeitingen viele Gedanken gemacht. „Das ganze Konzept ist zu 100 Prozent von uns selbst“, berichtet Filialleiter Schwarz. Die größten Veränderungen gebe es bei der Kundenberatung. Aus Anregungen von Kunden seien ganz neue Beratungsräume entstanden: Kunde und Berater sitzen sich nicht mehr wie bisher gegenüber. Stattdessen nimmt der Berater am Kopfende des Tisches Platz, der Kunde sitzt über Eck und hat dabei die Wahl zwischen Eckbank und Stühlen.

Auch technisch läuft alles anders ab: Kunde und Berater arbeiten während des Gesprächs mit der gleichen Bildschirmansicht. So ist jeder Schritt transparent. Dank Tablets und passenden Stiften ist außerdem kein Papier mehr für die Beratung nötig. Mit dem neuen Beratungskonzept übernehme die Filiale Lechfeld eine Vorreiterrolle innerhalb der Kreissparkasse Augsburg, teilt das Unternehmen mit.

Am heutigen Freitag feiert die Filiale ihre Eröffnung mit einem Fest. Von 14 bis 18 Uhr gibt es Essen und Getränke. Auf dem Programm stehen um 15 Uhr eine musikalische Mitmachaktion für Kinder mit Natalie Rohrer und verblüffende Tricks von Zauberer Pietro. In den Wochen nach der Eröffnung sind in der neuen Filiale weitere Aktionen zu wechselnden Themen geplant.