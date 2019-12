18.12.2019

Sparkurs und sinnvolle Investitionen

Stadtverwaltung muss deutlich kürzertreten, damit ihr Ergebnishaushalt ausgeglichen bleibt

Von Hermann Schmid

Obwohl die Stadt im kommenden Jahr einen deutlichen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen – um 600000 Euro auf 8,9 Millionen Euro – erwartet, wird Kämmerer Tobias Müller für 2020 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen können. Sein Entwurf wurde jetzt im Hauptausschuss beraten. Im Ergebnishaushalt werden die laufenden Einnahmen sowie die Ausgaben für Personal und Verwaltungstätigkeit der Kommune erfasst. In Königsbrunn wird er nach den Regeln der Doppik erstellt, also angelehnt an kaufmännische Buchführung, unter anderem mit Abschreibungen auf Sachwerte. In der kameralistischen Buchführung, die noch viele Kommunen praktizieren, firmiert er als Verwaltungshaushalt, der keine Abschreibungen kennt.

Tobias Müller fasste für das Gremium die wesentlichen im nächsten Jahr erwarteten Einnahmen und Ausgaben zusammen:

Der Anteil an der Einkommensteuer wird leicht auf 19,35 Millionen Euro steigen.

Die Gewerbesteuer wird schwinden, das lässt schon jetzt ein Rückgang bei den Vorauszahlungen erwarten.

Die Schlüsselzuweisungen werden leicht auf 6,7 Millionen zurückgehen, dazu kommen 1,36 Mio. Euro weitere Zuweisungen vom Land.

Die Grundsteuer B (auf Wohn- und Gewerbegrundstücke) beträgt rund drei Millionen Euro.

Die gesamten Steuereinnahmen der Stadt liegen bei 32,74 Millionen Euro.

Die Kreisumlage ist wie immer der größte einzelne Ausgabeposten, sie beträgt im nächsten Jahr 16,3 Millionen Euro, rund 700000 Euro mehr als 2019.

Die gesamten Personalaufwendungen liegen bei 10,37 Millionen Euro, ein Plus von gut einer halben Million Euro.

Günstig wirken sich Änderungen bei der Gewerbesteuerumlage aus: Mit rund 910000 Euro wird man nur noch halb so viel an den Freistaat abführen müssen wir heuer.

Die Verlustübernahmen sind kein großer Posten: 290000 Euro für den Ausbau der Buslinien 100 und 782, ebenso viel für das Defizit der Eishalle und 266000 Euro für das Defizit der städtischen Freizeit- und Sportstättengesellschaft (FSK). Der Posten steigt 2020 um 145000 Euro an.

Wie Bürgermeister Franz Feigl gleich zum Auftakt der Beratungen informierte, wurde in den vorausgegangenen internen Abstimmungen eine 15-prozentige Kürzung aller nicht durch Verträge fixierten Sachausgaben angesetzt, um überhaupt einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Die Stadträte honorierten diesen Einsatz. In der Beratung verlangten sie zu einer Reihe von Detailposten Klarstellungen, nur ganz selten wurde über inhaltliche Fragen diskutiert. So monierte Alwin Jung (Grüne), dass der Ansatz des Kulturbüros für Kunstausstellungen von 4400 auf 3500 Euro erheblich reduziert wurde. „Wir sollten die neue Kulturbüroleiterin nicht mit einem knappen Budget belasten.“ Er löste damit deutlichen Widerspruch aus der SPD-Fraktion aus. „Wir haben keine fetten Jahre“, betonte etwa Peter Lösch.

SPD-Fraktionsvorsitzender Florian Kubsch lobte ausdrücklich die Entwicklung der Kosten für die Straßenbeleuchtung, die auf LED-Technik umgestellt wird. Für deren Strom muss die Stadt 2020 mit 160000 Euro nur gut die Hälfte des Betrags von 2019 einplanen. Für Unterhalt sind nach 125000 Euro im Jahr 2019 nur noch 55000 Euro eingeplant. „Das nenne ich sinnvolle Investitionen“, so Kubsch.

Der städtische Haushalt für 2020 wird nach derzeitiger Planung abschießend am 4. Februar im Stadtrat beraten und verabschiedet.

