Speed-Dating für Jobs im Krankenhaus

Die Wertachkliniken stellen sich vor und suchen bei einer Bewerbernacht neue Pflegekräfte.

Die Wertachkliniken veranstalten am Donnerstag, 27. Juni, von 18 bis 21 Uhr im Bobinger Krankenhaus eine Bewerbernacht. Interessierte haben die Möglichkeit, die Wertachkliniken und den Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers in ungezwungener Atmosphäre kennenzulernen. Denn die Pflege sei mehr als nur ein Job, und mehr als das, was aktuell darüber berichtet wird, sagt die Klinikleitung zum Hintergrund.

Pflegenotstand eröffnet Karrierechancen

Der Pflegenotstand sei in aller Munde, aber nur wenige wüssten, dass es in der Pflege nach der Ausbildung viele verschiedene Qualifikations- und Weiterbildungsmöglichkeiten und damit selbstverständlich auch Karrierechancen gibt. Darüber hinaus böte die Pflege jeden Tag neue Erlebnisse und einen intensiven Kontakt mit Menschen.

Die Wertachkliniken laden deshalb ein, in der Bewerbernacht die positiven Seiten des Berufes kennenzulernen.

Erfahrene Kräfte erklären die Praxis

Reiner Wottrich, der Leiter der Berufsfachschule Pflege in der Wertachklinik Bobingen, erläutert am Donnerstag die Voraussetzungen sowie Inhalt und Ablauf der Ausbildung in der Berufsfachschule. Auszubildende der beiden aktuellen Jahrgänge stehen als Ansprechpartner für Fragen aus der Praxis zur Verfügung. Thomas Gill, Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin auf der Intensivstation in Bobingen sowie Praxisanleiter und Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte, spricht anschließend über den Alltag im Umgang mit Patienten und deren Angehörigen.

Die Bereichsleitungen Pflege aus Bobingen, Christine Bihler, und aus Schwabmünchen, Kornelia Kowalczuk, informieren über die Standortschwerpunkte der Wertachkliniken, die Fachabteilungen und die Arbeitszeiten. Und Manuela Heindl aus der Personalabteilung hat Antworten auf Fragen zu den Wertachkliniken als Arbeitgeber, also beispielsweise zu den Arbeitsverträgen.

Ein Job-Speed-Dating zum Finale

Nicht zuletzt bietet ein Job-Speed-Dating interessierten Bewerbern die Möglichkeit, ihre Qualifikation und ihr Engagement im persönlichen Gespräch zum Ausdruck zu bringen, was auf dem Papier ja nicht immer ganz so einfach ist.

Aber die Arbeit ist bekanntlich nur das halbe Leben, deshalb gibt es von den Wertachkliniken noch ein kleines Schmankerl obendrauf. Wer zur Bewerbernacht seinen Führerschein mitbringt, kann eine kleine Probefahrt mit einem der drei Mercedes-Modelle machen, die das Autohaus Medele Schäfer an diesem Abend vor die Tür stellt. Bei Gesprächen und einem Cocktail soll der Abend dann gemütlich ausklingen.

Wer genügend positive Eindrücke über die Wertachkliniken und den Pflegeberuf gesammelt hat, kann sich mit seinen mitgebrachten Unterlagen auch gleich vor Ort bewerben. Klinikvorstand Martin Gösele verspricht „einen interessanten Job in einem erfolgreichen regionalen Unternehmen, mit tollen Kolleginnen und Kollegen.“ Und mit etwas Glück gewinnt man obendrein ein Wochenende mit einem Mercedes Cabriolet.

