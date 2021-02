vor 20 Min.

Spektakuläres Lichtspiel: Darum zeichnet die Wintersonne Kreise in den Himmel

Jürgen Baur beobachtete am Freitagmorgen unterhalb von Traunried mit Blick nach Langerringen/Ettringen den Halo-Effekt.

Plus In den vergangenen Tagen beobachteten die Leserin Ingrid Stölzle und der Leser Jürgen Baur einen ungewöhnlichen Lichteffekt über den Feldern. Meteorologe Klaus Hager erklärt, was es damit auf sich hat.

Von Victoria Schmitz

In der Mitte strahlt die Sonne, außenherum ein spektralfarbener Halbkreis: Am Freitagmorgen war von Oberhöfen und Traunried Richtung Süden blickend ein besonderes Lichtspiel zu beobachten.

Der Meteorologe und ehemalige Leiter der geophysikalischen Beratungsstelle des Jagdgeschwaders auf dem Lechfeld, Klaus Hager, bestätigt die Vermutung der Leser, dass es sich um den sogenannten Halo-Effekt handelte.

Auch Ingrid Stölzle fotografierte am Freitagmorgen den Halo-Effekt. Sie sah das Lichtspiel auf dem Weg von Höfen nach Hiltenfingen. Bild: Ingrid Stölzle

"Halo-Effekt": Regenbogen ohne Regen, aber mit Eiswolken

Hager erklärt, dass der Effekt im Prinzip genauso wie ein Regenbogen funktioniere: Sonnenlicht wird gebrochen und erscheint dadurch wie ein Prisma in Spektralfarben. Das Besondere am Halo-Effekt sei, dass hier die Sonnenstrahlen im Gegensatz zum Regenbogen nicht durch Regenwolken, sondern durch Eiswolken (Cirrus-Wolken) gebrochen werden. Diese Eiswolken sind voll von Eiskristallen und liegen in etwa acht bis zehn Kilometern Höhe.

Das sind die Bedingungen für das Lichtspiel

Der Effekt kommt allerdings nur zustande, wenn die Bedingungen dafür optimal sind. Und optimal bedeutet für den Meteorologen "nicht zu viel, nicht zu wenig Eiskristalle" und Eiswolken, die "nicht zu dick, nicht dünn" sind. Wenn das der Fall ist, dann könne das Lichtspiel durchaus mehrfach im Jahr vorkommen.

Ob der Halo-Effekt dann als solcher erkannt wird, hänge von der Intensität des Effekts ab. Hager erklärt, dass der Sonnenstand die Farbsättigung des spektralfarbenen Rings um die Sonne bestimme. Wenn auch die Bedingungen der Wolkendichte passen, herrsche in der Mittagszeit die höchste Wahrscheinlichkeit für das Wetterphänomen. Auch morgens nach Sonnenaufgang können die Bedingungen gut sein.

