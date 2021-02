vor 40 Min.

Spendenbetrug: Vater soll auf Facebook Krankheit der Tochter vorgetäuscht haben

Plus Auf Facebook wurde um Spenden für ein angeblich krebskrankes Mädchen gebeten. Die Polizei geht davon aus, dass der Vater der Absender war.

Von Maximilian Czysz

"Liebe Leute, ich bitte um Eure Hilfe. Das ist meine Tochter, (...) sie leidet unter Leukämie" stand in der Anzeige, die im Dezember in einer Facebook-Gruppe zu sehen war. Der Absender bat um Spenden, damit das kleine Mädchen eine Therapie machen könne. Wer Geld geben will, sollte direkt Kontakt aufnehmen. Unter dem Text waren zwei Bilder zu sehen: Ein abfotografiertes Babybild und eine Aufnahme des Mädchens mit einer Puppe in den Händen.

Betrug auf Facebook: Ehemalige Lebensgefährtin erstattet Anzeige

Als die Mutter den Spendenaufruf im Internet entdeckte, schaltete sie sofort die Polizei ein. Die begann die Ermittlungen wegen Betrugs - denn das Mädchen leide weder unter Leukämie noch einer anderen Krankheit, stellte die Polizei klar. Nachdem die Mutter bei der Polizei Anzeige erstattet hatte, wurde der Aufruf im Internet gelöscht.

Die Polizei geht davon aus, dass der ehemalige Lebensgefährte der Frau und Vater des Mädchens dafür verantwortlich ist. Über die genauen Hintergründe ist nichts bekannt. Wie lange der Aufruf im Netz zu sehen war, ist ebenfalls unklar Auch nicht, ob tatsächlich Geld geflossen ist. Deshalb sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Wer auf den Spendenaufruf reagiert hat, soll sich bei der Inspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 melden.

Spendenbetrug aus Bobingen sorgt für Welle der Empörung im Internet

Im Internet sorgte der Fall am Dienstag für eine Welle der Empörung. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hatte auf Facebook berichtet und den Zeugenaufruf gestartet. Eine Leserin fragte: "Wie verzweifelt muss jemand sein, um zu solchen Mitteln zu greifen?" Andere Nutzer schrieben: "Ich frage mich wie weit Menschen für Geld noch gehen - manche schrecken vor nichts zurück." Und: "Einfach nur bodenlos! Was für ne Welt." Ein Mann schlug vor: "Die sollten die nächsten zehn Jahre ihr Gehalt an Krebskranke spenden müssen! So gewissenlos kann man doch nicht sein, ohne Worte." Innerhalb weniger Stunden erhielt die Zeugensuche 40 Kommentare.

