Spendengelder durch bemalte Steine

Wiltrud Zureck spendet 300 Euro an Kartei der Not

Von Karin Marz

Einen stolzen Betrag von 300 Euro spendet Wiltrud Zureck aus Walkertshofen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Durch die Weitergabe ihrer selbst bemalten Steine in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis sowie an Arbeitskollegen erhielt sie das Geld. Auch im Laden von Blumen Altstetter durfte sie ihre Steine auslegen und erzielte somit die Spendengelder. Anfangs legte Zureck die mit verschiedenen Motiven und Zitaten bemalten, flachen Steine am Rand von Wald- und Feldwegen rund um Walkertshofen ab. Damit wollte die Hobbymalerin lediglich anderen eine Freude während der Corona-Zeit bereiten. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv und nach und nach fragten bei ihr immer mehr Interessierte nach den Steinen. Manche gaben sogar individuelle Bestellungen auf, die Zureck gegen eine Spende gerne fertigte. „Zwischen fünf und zehn Euro erhielt ich pro Stein. Die Leute haben immer selber entscheiden dürfen, wie viel sie geben möchten“, erzählt Zureck, die auch weiterhin ihre bemalten Steine in der Natur auslegt oder an andere weitergibt. Denn für sie bedeute das Malen Entspannung am Feierabend.

