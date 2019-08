Sperrung sorgt für Irritationen in der Fuggerstraße

Plus Die Schwabmünchner Fuggerstraße ist derzeit gesperrt. Geschäftsinhaber klagen über fehlende Kunden. Wie es weitergeht.

Wer gerade durch Schwabmünchens Innenstadt will, wird schnell ausgebremst. An allen Zufahrtswegen machen Sperrbarken die halbe Straßenseite dicht. Grund ist die Sanierung der Fuggerstraße. Im Vorgriff auf die 2020 beginnende Gesamtsanierung werden nun bis zum Jahresende die Wasser- und Gasleitungen erneuert. Diese haben teilweise mehr als 100 Jahre auf dem Buckel. Mit dem vorgezogenen Austausch hofft die Stadt, dass die Arbeiten im kommenden Jahr zügiger voran gehen.

Eigentlich gute Nachrichten, doch für viele Geschäftsinhaber im betroffenen Bereich von der Burgstraße bis zum Rathaus sieht es anders aus. Sie berichten von ausbleibenden Kunden, die nicht in den gesperrten Bereich einfahren oder Sorge haben, dass sie nirgends parken können. „Uns bleiben die Kunden aus“, erzählt Patrica Schießler von Eliflora Blumen. „Gerade unsere älteren Kunden sind verunsichert, weil ja alles gesperrt ist“, so die junge Geschäftsinhaberin, die auch von besorgten Anrufen ihrer Lieferanten berichtet „Immer wieder rufen die Fahrer an und fragen was sie machen sollen“, so Schießler.

Zudem sorge die Polizei für Irritationen, so Heike Leyer. „Vergangene Woche hat die Polizei alle Autofahrer, die im gesperrten Bereich unterwegs waren, abkassiert“, berichtet die Friseurmeisterin. Dem widerspricht aber Schwabmünchens Polizeidienststellenleiter Gernot Hasmüller. „Wenn jemand ein berechtigtes Anliegen hat, in den gesperrten Bereich einzufahren, dann darf der das. Wenn aber wer nur reinfährt, um dort zu Parken, ist dies kein berechtigtes Anliegen“, erklärt Hasmüller. Soll heißen: Nur wer in der Fuggerstraße was erledigen möchte, darf am Sperrschild vorbei und dort auch parken. Nicht erlaubt ist es, dort zu parken um anderswo was zu erledigen. Werner Korn, der bei der Polizei für die Verkehrssicherheit zuständig ist, bestätigte, dass er im abgesperrten Bereich unterwegs war. Er habe aber lediglich gebührenfrei ermahnt.

Probleme in der Fuggerstraße überraschen die Polizei nicht

Dass es zum Anfang der Baustelle Probleme gibt, überrascht Hasmüller nicht. „Wenn im kommenden Jahr die große Baustelle beginnt, dann wird es noch schwieriger“, prophezeit er. Doch Schwabmünchens Polizeichef hat auch schon einen großen Vorteil erkannt: „ Der Schwerlastverkehr hat deutlich abgenommen. Da sieht man dann, dass viele Lastwagen hier nur durchfahren.“

Komplett gesperrt ist in der Fuggerstraße einzig der wirkliche Baustellenbereich und einige Meter davor. In diesem Bereich, gekennzeichnet durch ein Sackgassenschild, herrscht Parkverbot, welches auch geahndet wird.

Dass weite Teile der Fuggerstraße aber für Anlieger frei sind, wissen scheinbar nicht alle. Zur Sicherheit haben auch viele Geschäftsleute an die Sperrschilder Hinweise angebracht, dass sie erreichbar sind und die Zufahrt frei ist. „Wir haben geöffnet und sind erreichbar“, betonen deshalb Heike Leyer und Patrica Schießler unisono. Beide haben auch genügend Parkplätze. „Bei uns können die Kunden auch im Hof parken“, so Blumenhändlerin Patrica Schießler. Und auch Heike Leyer hat vorgesorgt. Ihr Kunden dürfen den Parkplatz der nahegelegenen Pizzeria nutzen – so lange vor ihren Geschäften nicht gebaut wird. Dann geht mit direkt vor der Tür Parken nichts mehr.

Die Geschäftsleute im betroffenen Teil der Fuggerstraße hoffen, dass die Kundenfrequenz wieder auflebt, denn die Baustelle soll Angaben der Stadt bis Dezember dauern. Doch auch danach werden die Sorgen nicht geringer, denn im kommenden Jahr beginnt dann die vollständige Sanierung der Straße.