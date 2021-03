16.03.2021

Sperrungen an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße

Die Bagger sind schon länger an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße im Königsbrunner Zentrum zugange. Nun sollen Leitungen erneuert werden. .

Plus In der Hauptverkehrsachse von Königsbrunn werden neue Leitungen verlegt. Welche Folgen das für die Bürger hat.

Die Arbeiten zur Sanierung und Umgestaltung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße gehen in die nächste Phase. In dieser Woche werden die Schilder aufgestellt: Ab Montag, 22. März, werden im zentralen Bauabschnitt, also zwischen Gartenstraße und Marktstraße, Trinkwasser-, Abwasser-, Strom-, Gas- sowie Telekommunikationsleitungen erneuert.

Für die Bürger bedeutet das, dass ab Donnerstag, 18. März, die Einmündung Gartenstraße/Bürgermeister-Wohlfarth-Straße bis etwa Ende März gesperrt wird. Der Verkehr wird großräumig über die Wertachstraße/Römerallee umgeleitet.

Die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße selbst bleibt während der Arbeiten weiterhin befahr- und begehbar; der Verkehr wird auf der jeweils mittleren Fahrspur geführt. Das heißt, die jeweils rechte Fahrbahn ist gesperrt. Der Gehweg wird mit mindestens 1,5 Meter Breite nutzbar sein, darf aber dann aus Sicherheitsgründen nicht mehr mit dem Fahrrad befahren werden: Fahrradfahrer müssen in dieser Zeit die Fahrbahnen nutzen. Der Zugang zu den Wohn- und Geschäftshäusern ist in dieser Bauphase weiterhin möglich. Sollte es zu kurzfristigen Einschränkungen kommen, werden die Eigentümer rechtzeitig informiert.

Parkplätze fallen weg

Wegen der Arbeiten fallen ab dem 22. März im Zentrumsbereich der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße die Parkplätze weg. Zentrumsnahe Parkmöglichkeiten bietet dann der neu erstellte Parkplatz hinter dem Eiscafé Pia, der über die Von-Eichendorff-Straße angefahren wird.

Die Sanierung und Umgestaltung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße wird bis ins Frühjahr 2024 dauern und gehört zur "Vision Zentrum 2030": Ein Gesamtplan für ein urbanes Königsbrunner Zentrum, das vom Freizeitpark West bis zum Rathaus reichen und die Elemente Freizeit, Sport, Bildung, Mobilität, Handel und Wohnen beinhalten soll. Die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße, die wegen ihres schlechten Zustandes dringend saniert werden muss, solle dann auch deutlich mehr Aufenthaltsqualität bieten, so die Stadt Königsbrunn in einer Pressemitteilung. (SZ)

