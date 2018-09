vor 57 Min.

Spielplatz-Test: Hier sehen Kinder aus wie „paniert“

Auf dem Wasserspielplatz tummeln sich vor allem kleine Kinder – es wird gebuddelt, gepanscht und geklettert. Wo Eltern noch Verbesserungspotenzial sehen.

Von Claudia Deeney

Der Wasserspielplatz in der Brunnenstadt braucht sicher keine Werbung, da sind sich die beiden Besucherinnen Conny Fischer und Viktoria Kiefel einig. „Dann wird es hier ja noch belebter“, sagen die beiden Mamas und lachen, als sie am Rande der großen Sandfläche stehen und ihren Nachwuchs im Auge behalten.

Wie viele andere Besucher an diesem schönen warmen Mittwoch haben sie am frühen Nachmittag ihre großen Picknickdecken auf der Wiese um den Spielplatz ausgebreitet und neben Zubehör wie Sandeimer und Schaufeln auch Badesachen dabei. Das kann man hier als Kind alles sehr gut gebrauchen, denn Anziehsachen sind bei dem vielen Wasser ja eher hinderlich.

Kleine Kinder haben Probleme mit der Wasserpumpe

Viktoria Kiefel betätigt eifrig die Pumpe, aus der das kühle, aber nicht trinkbare Nass herausfließt und das ist auch ein Punkt, den die beiden Mütter vorsichtig zu bedenken geben. „Die Pumpe können kleinere Kinder gar nicht betätigen; der Schwenkarm ist zu schwer und zu hoch angebracht“, erklärt Conny Fischer gegenüber unserer Zeitung. Auch ihr ältester Sohn Leopold hat mit sechs Jahren da noch seine Schwierigkeiten. Und wenn man sich umschaut, sind zumindest an diesem Nachmittag die meisten Kinder in dieser Altersgruppe oder jünger unterwegs.

Richtig gut finden die Erwachsenen jedoch, dass es durch die dort stehenden großen Bäume viele Schattenplätze gibt, sodass niemand in der prallen Sonne sitzen oder liegen muss. Auch Bänke sind aufgestellt und sogar eine mobile Toilette wurde installiert.

Zwei bis drei Stunden auf dem Königsbrunner Wasserspielplatz

Wobei das natürlich bei den hochsommerlichen Temperaturen auch für Gesprächsstoff bei Müttern und Vätern sorgt. Einig sind sich die Anwesenden, dass es immerhin besser ist als gar nichts. Denn der Wasserspielplatz ist einer der Spielplätze, wo man nicht einfach so mal eben schnell vorbeiläuft oder -fährt. „Zwei bis drei Stunden sind wir schon hier, wenn wir uns mit dem Rad vom Süden der Brunnenstadt auf den Weg machen“, erzählt Conny Fischer.

Sie ist regelmäßig dort, denn ihre drei Söhne Toni (zwei Jahre), Luis (vier Jahre) und Leopold (sechs Jahre) haben immer viel Spaß und vor allem trotz unterschiedlichen Alters genug Möglichkeiten, sich ganz individuell zu beschäftigen. „Die kleinen Kinder buddeln gern im Sand und panschen dort mit dem Wasser rum, die größeren können auch klettern – auf den ebenfalls vorhandenen Gerüsten – oder auf der angrenzenden Wiese Fußball spielen“, erzählen Fischer und Kiefel.

Das Einzige, was die beiden Mütter wirklich vermissen, ist eine kleine Dusche oder ein Wasserhahn etwas abseits, um ihre Sprösslinge nach einem Nachmittag auf dem Wasserspielplatz zu säubern. „Denn die sehen in der Regel aus wie paniert. Und dort, wo die Pumpen stehen, bringt es gar nichts, wenn man versucht sie abzuduschen“, so Fischer, und macht es auch mal anschaulich vor. Das Wasser spritzt dann auf den Sand und schon sind wieder alle sandverschmiert. Wenn aus diesem gewünschten Wasserhahn noch Trinkwasser käme, dann wäre der Wasserspielplatz in den Augen der beiden Mütter absolut perfekt und würde nicht nur die Kinder rundum glücklich machen.

Fazit: Auf dem Königsbrunner Wasserspielplatz ist immer viel los; dort können die kleinsten Besucher im Sommer problemlos einige Stunden verbringen. Ein paar Kleinigkeiten könnten trotzdem verbessert werden, deshalb drei von vier Schaufeln.

