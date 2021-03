12:00 Uhr

Sport im Freien: Wer legt wann los im Landkreis Augsburg?

Plus Einige Sportler dürfen - mit Einschränkungen - wieder ihrem Hobby nachgehen. Wie Golfer, Tennisspieler und Leichtathleten aus dem Augsburger Land den Neustart angehen.

Von Norbert Staub

"Breaking News: Ab Montag, 08.03., geht es wieder los! Ab sofort können Tee-Times über unser Buchungsportal 'Campo' reserviert werden", verkündet der Golfclub Lechfeld aus Königsbrunn stolz auf seiner Webseite. In Dreier- oder Vierergruppen, den Flights, können die Golfer jetzt wieder auf der Anlage nahe der Bundesstraße 17 spielen. Und auch für andere Sportler aus dem Landkreis Augsburg kann es wieder los gehen.

"Die Leute sind happy, dass es wieder losgeht", berichtet Daniel Hirte, Leiter der Anlage des Golfclubs: "Die Termine sind sehr gut gebucht, obwohl in den letzten Tagen das Wetter nicht optimal war. Die Leute hungern nach Bewegung an der frischen Luft und wir sind sehr froh, dass das jetzt wieder möglich ist."

Im Moment dürfen nur maximal zwei Haushalte in einer Gruppe spielen. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz auf unter 50 sinken, könnten sogar Flights aus vier Haushalten spielen. "Wenn die Inzidenz über 100 steigt, müssen wir wohl wieder zumachen", sagt Daniel Hirte.

Keine Probleme mit der Terminvergabe für den Golfplatz in Königsbrunn

Durch die Buchung auf der Webseite oder der App gibt es trotz der starken Nachfrage keine Probleme mit der Terminvergabe. Daniel Hirte: "Unsere Mitglieder sehen, was noch frei ist und können dann buchen. Fast alle nutzen diese Möglichkeit, nur noch ganz wenige rufen bei mir auf der Anlage an, um einen Termin zu vereinbaren."

Am Parkplatz, der Übungsanlage oder den Sanitäranlagen des Vereinsheims herrscht Maskenpflicht. Auf der Anlage dürfen die Golfer dann aber ohne Mund-Nasen-Schutz spielen: "Da sind die Abstände so groß, dass das kein Problem ist, die Regeln einzuhalten", sagt Daniel Hirte.

So kurzfristig loszulegen war für ihn kein Problem: "Wir haben den Vorbereitungsturnus wie in einer normalen Saison eingehalten, sodass fast alles fertig war", sagt der Anlagenleiter. Außerdem habe man die Zeit des Lockdown genutzt, um das Vereinsheim zu sanieren und eine 35 Meter lange und fünf Meter hohe Mauer einer alten Ziegelei auf dem Gelände des Vereins freigelegt.

Eine 35 Meter lange und fünf Meter hohe Mauer einer alten Ziegelei haben die Vereinsmitglieder des Golfcliubs Lechfeld auf dem Vereinsgelände während des Lockdowns freigelegt. Bild: Daniel Hirte

Platz für die Leichtathleten in Schwabmünchen ist noch gesperrt

So weit wie die Golfer sind die Leichtathleten des TSV Schwabmünchen noch nicht. Auch sie könnten theoretisch draußen in Kleingruppen trainieren, dürfen aber noch nicht auf die Anlage an den Leonhard-Wagner-Schulen: "Wir warten noch auf grünes Licht vom Landratsamt. Andere Plätze können wir leider nicht nutzen, weil die nicht für Leichtathletik geeignet sind", sagt Monika Ritschel, Abteilungsleiterin der TSV-Leichtathleten.

Der Fahrplan: Das gilt jetzt für den Breitensport in Bayern 1 / 3 Zurück Vorwärts Inzidenz unter 50 Ab 8. März: Kontaktfreier Sport im Außenbereich in kleinen Gruppen bis maximal zehn Personen. Ab frühestens 22. März: Kontaktfreier Sport innen und Kontaktsport außen unter der Voraussetzung, dass die maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz seit mindestens 14 Tagen unter 50 liegt.

Inzidenz 50 bis 100 Ab 8. März: Individualsport im Freien in kleinen Gruppen bis maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sowie Sport in Gruppen bis maximal 20 Kinder unter 15 Jahren. Ab frühestens 22. März: Kontaktfreier Sport innen und Kontaktsport außen unter den Voraussetzungen, dass die Inzidenz seit mindestens 14 Tagen unter 100 liegt und jeder Teilnehmer einen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest vorlegt.

Anmerkungen Die Inzidenzwerte werden für jeden Landkreis festgelegt. Werden die im Stufen-Öffnungsplan genannten Werte wieder überschritten, greift die Notbremse. Dann gelten die Regelungen der nächsthöheren Stufe. Übersteigt die Sieben-Tage-Inzidenz die 100er-Marke, heißt es zurück zu den vor dem 7. März geltenden Lockdown-Regeln.

Sobald die Behörde das OK gibt und das Wetter mitspielt, will man loslegen: "Normalerweise beginnt bei uns die Freiluftsaison erst nach Ostern, und im Moment ist es am Abend noch ganz schön kalt. Aber wir wären froh, wenn wir wieder was machen könnten und würden dann schon früher nach draußen gehen", so Monika Ritschel. Vor allem die Kinder und Jugendlichen würden das gemeinsame Training vermissen: "Wir haben zwar Online-Training angeboten, aber das ist natürlich nicht vergleichbar. Die Kinder wollen andere Kinder treffen und nicht vor dem Computer sitzen."

Tennisspieler aus Königsbrunn sind in den Startlöchern

Auch die Tennisspieler des TSV Königsbrunn stehen in den Startlöchern, haben aber noch nicht losgelegt: "Wir dürften die Außenplätze eigentlich nutzen, aber die sind noch nicht in dem Zustand, dass man darauf spielen kann", sagt Klaus Weiberg, Zweiter Abteilungsleiter und Sportwart Tennis des TSV Königsbrunn. Der Verein hat sieben Sandplätze, aber keinen Hartplatz. Weiberg: "Das Problem bei den Sandplätzen ist, dass sich auf denen immer noch Wasser sammelt, wenn es in der Nacht friert, sodass wir die nicht vorbereiten können."

Die Planungen des Vereins laufen darauf hinaus, Mitte April wieder draußen zu spielen. Den Start der Punktspielrunde hat der Verband erst auf die Zeit nach Pfingsten gelegt, damit die Tennisspieler noch Zeit haben, sich vorzubereiten.

Denn in der Halle ging ja diesmal nichts. Klaus Weiberg: "Den ganzen Winter lang konnten wir nicht Tennis spielen und haben unseren Mitgliedern Online-Workouts angeboten.“ Trotzdem hat der Verein im vergangenen Jahr 50 neue Mitglieder gewinnen können. "Wir konnten 2020 relativ lange kontaktfrei im Außenbereich spielen, und da hat sich der eine oder andere vielleicht doch überlegt, mit Tennis anzufangen. Ich glaube, dass Tennis und Golf zu den Sportarten gehören, die in Sachen Mitgliederzuwachs von der Krise profitieren konnten." Auch deshalb bieten die Königsbrunner heuer wieder Schnupper-Aktionstage an, an denen Interessierte den Sport ausprobieren können.

