vor 20 Min.

Sportlich schick in die kalte Jahreszeit

Das Modehaus Schöffel präsentiert mit einer Modenschau die neue Kollektion für Damen, Herren und Kinder. Fast 400 Besucher kommen dafür nach Schwabmünchen.

Von Hieronymus Schneider

Das Modehaus Schöffel hat den roten Teppich bis auf den Gehweg zur Fuggerstraße ausgerollt und fast 400 Besucher, ganz überwiegend Frauen, kamen zu den drei Modeschauen für die Herbst- und Wintersaison. Dabei war auch für die modebewussten Männer einiges an sportlich-schickem Outfit für die kälteren Tage dabei.

Geschäftsleiter Ferdinand Schärdinger präsentierte die Modenschau mit seinem Team von Fachverkäuferinnen professionell auf einem Laufsteg, der zu beiden Seiten von den Gästen auf den Stuhlreihen flankiert wurde. Bei Sekt, Saft und kleinen Häppchen fühlten sich die modeaffinen Besucher sichtlich wohl. „Diese Modeschauen im Frühjahr und Herbst sind auch ein Dank an unsere treuen Kunden, die bei uns stets individuell beraten und bedient werden“, sagte Schärdinger.

Männer, Frauen und ein Mädchen präsentierten die Mode von Schöffel

Die Herbst- und Wintermode vieler namhafter Marken wurde von einer professionellen Modelgruppe mit vier Frauen, zwei Männern und einem Mädchen für die Kinderbekleidung gekonnt präsentiert und von Doris Melchner unterhaltsam und informativ moderiert. „Die Herbstkleidung muss nicht nur in dunkleren rotbraunen oder grünen Farben bestehen, sondern darf auch mal in knallroten, blauen oder in hellen currygelben Tönen daherkommen. Sehr angesagt sind auch Camouflage, Schlammlook und Animal-Imitationen“, sagte die Moderatorin.

Unter dem Motto „Sportlich darf auch schick sein“ wurden Jacken, Stepp-Anoraks, anschmiegsame Hosen aus echtem Leder oder im Lederlook sowie Mützen und wasserdichte Schuhe und Stiefel in den neuesten Trends gezeigt. Glanz und Glamour verbreitete der Durchgang mit Wintermänteln, bei denen Leopardenprint und Nerzimitation besondere Hingucker waren. Oversize-Pullover, die fast bis zum Knie reichen, sorgen für besondere Behaglichkeit.

Für blaue Mode gab es einen eigenen Durchgang

Der Farbe Blau in all ihren Schattierungen wurde ein eigener Durchgang gewidmet und auch der karierte Holzfällerlook bei Jacken und Funktions-Shirts ist in dieser Saison absolut „in“. Dazu passen Cargohosen, Wendemäntel in kurz oder lang, Capes und schicke Mützen. Auch das „Darunter“ muss bequem und anschmiegsam sein, sagte Doris Melchner bei der Präsentation der Tag- und Nachtwäsche. Mikrofaser machen Dessous kuschelig und sexy. „Aber auch für die Männer muss es nicht immer nur die Feinripp-Unterwäsche sein“, sagte sie, während die männlichen Models farbenfrohe kurze und lange Schlaf- und Hausanzüge vorstellten.

110 Bilder Die neuesten Modetrends für Herbst und Winter Bild: Rony Schneider

Diese gibt es natürlich auch für die Damen als zweite Wohlfühlhaut für die Stunden am Abend und in der Nacht. Die modische Kleidung kann durch verschiedene Düfte, dargeboten von Julia Fendt und Julia Kutschera von der Parfümerie Haberstock, noch dezent unterstrichen werden. Vor dem Finale der Laufsteg-Profis verloste Ferdinand Schärdinger noch Einkaufsgutscheine im Wert von je 25 Euro unter den Besuchern, die von der tollen Show restlos begeistert waren. Viele von ihnen sahen sich gleich danach in den verschiedenen Abteilungen des Modehauses nach passenden Kleidungsstücken für jedes Alter um.

Themen folgen