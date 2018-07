Sportvereine investieren in die Zukunft

In Bobingen baut der TSV für fast zwei Millionen Euro ein neues Vereinsheim, das noch in diesem Monat eingeweiht werden soll. Ganz so weit ist der TSV aus Schwabmünchen noch nicht, doch auch hier soll heuer noch ein Millionenprojekt abgeschlossen werden: der neue Kunstrasenplatz am Fußballstadion. Und beim Projekt „Sportwelt“ in Schwabmünchen scheint ebenfalls Bewegung in die Sache zu kommen: Offenbar hat der TSV an den Leonhard-Wagner-Schulen ein Grundstück im Visier, auf dem sich die Planungen realisieren lassen könnten.

Es tut sich also einiges bei den Sportvereinen in unserer Region. Interessant ist, dass immer häufiger das Wort „Multifunktionsraum“ dabei fällt. Gerade in Großvereinen wie dem TSV Schwabmünchen und dem TSV Bobingen ist es oft nicht damit getan, den Sportlern Hallenzeiten anzubieten. Tanzgruppen oder Kampfsportler sind in abgeschlossenen kleineren Räumen besser aufgehoben als in einem Abteil einer Dreifachturnhalle. Zumal diese Räume auch noch für andere Zwecke wie Vorträge oder Übernachtungen genutzt werden können. Wer als Großverein in Zukunft attraktiv bleiben will, muss hier aktiv werden, um für die Zukunft gerüstet zu sein.

