Sportwagen mit 600 PS bei Probefahrt demoliert – zahlt die Versicherung?

Plus Bei einer Probefahrt wird in Schwabmünchen ein 600 PS starker BMW-Sportwagen demoliert. Schaden: rund 70.000 Euro. Wie sieht es mit dem Versicherungsschutz aus?

Von Norbert Staub

An einer Betonwand einer Bahnunterführung endete am Samstagvormittag eine Probefahrt, die ein 26-Jähriger mit einem BMW M8 Competition eines Autohauses unternommen hatte. Der Mann hatte auf der Ortsverbindungsstraße von Graben nach Schwabmünchen den 600 PS starken Sportwagen beschleunigt und kurz vor der Unterführung die Kontrolle über das Auto verloren. Es schleuderte gegen die Betonwand.

Unfall mit Sportwagen: Schaden von 70.000 Euro

Beide Insassen blieben unverletzt, am Fahrzeug entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro, so die Polizei. Weil Betriebsstoffe auf die Fahrbahn gelaufen waren und der Sportwagen geborgen werden musste, sperrte die Feuerwehr die Ortsverbindungsstraße für etwa eine Stunde. "Bei so einem PS-starken Fahrzeug passiert schnell etwas, wenn man Gas gibt. Solche Unfälle passieren zwar nicht häufig, aber immer wieder", sagte ein Sprecher der Polizei Schwabmünchen.

Probefahrt mit BMW: Versicherung des Autohauses zahlt

In der Regel aber sind die Fahrzeuge der Autohäuser gegen solche Schäden versichert, sagt Oliver Schleer, Inhaber der Ergo-Versicherungsagentur in Schwabmünchen. Entweder hat das Fahrzeug ein rotes Kennzeichen - dann kommt die "Handel- und Handwerk-Versicherung" für den Schaden auf. Oder der Wagen ist auf das Autohaus zugelassen, sodass die Vollkaskoversicherung greift. "Das Autohaus muss sich den gültigen Führerschein des Fahrers zeigen lassen, und dann greift der Versicherungsschutz", so Schleer.

Etwas komplizierter wird die Sache, wenn man als Privatmann ein Auto verkauft. "Da kommt es auf die Versicherung an, und möglicherweise wird der Besitzer in der Schadensfreiheitsklasse zurückgestuft", so der Versicherungsfachmann. Probleme kann es auch geben, wenn nur der Besitzer als Fahrer eingetragen ist. Oliver Schleer: "Dann kann die Versicherung eine Beitragsnachzahlung verlangen."

